Beliebt auf Steam: Neues RPG verzaubert PC-Spieler mit seinem Charme

Ein neues Rollenspiel hat die PC-Spieler im Sturm erobert. Es schaffte nicht nur den sofortigen Sprung unter die Bestseller, sondern es verpasst den Spielenden einen echten Nostalgie-Kick, der sie glatt in die glorreichen Gaming-Tage der 90er Jahre versetzt.

Steam Facts

Steam ist immer eine gute Anlaufstelle für heißgeliebte Rollenspiele. Erst kürzlich hat ein fünf Jahre altes Koop-RPG die PC-Spieler in Schaaren versammelt und jetzt klopft schon der nächste Hit an.

Klassisches Rollenspiel verzaubert die Steam-Spieler

Am 29. August hat das rundenbasierte RPG Sea of Stars das Licht der Welt auf Steam erblickt. Der Release des pixeligen Abenteuers ist auf der Valve-Plattform eingeschlagen wie eine Bombe.

Zum Start konnte es sich sogar in die Top 10 der Bestseller-Liste schlagen und es mit schweren Kalibern wie Starfield, Counter-Strike oder Baldur’s Gate 3 aufnehmen (Quelle: Steam-Topseller). Doch was macht Sea of Stars so besonders?

Das Crowdfunding finanzierte Spiel setzt auf echte Fan-Liebe, denn es belebt die vergangenen Tage beliebter JRPG-Klassiker wie Chrono Trigger, Super Mario RPG oder Golden Sun wieder. Die Steam-Spieler fühlen sich also in ihre Kindheitstage mit SNES, GBA oder weiterer Nintendo-Konsolen zurückversetzt.

Trotz der gelungenen Hommage an die alten Klassiker schafft es Sea of Stars die bewährte Formel um moderne Elemente zu erweitern – so zum Beispiel im Kampf. Durch getimte Tasten-Hits im Rhythmus mit den Animationen könnt ihr im rundenbasierten Kampfsystem proaktiver vorgehen.

Sea of Stars: Launch-Trailer

Sea of Stars lockt mit kostenloser Demo

Ob die Lobeshymnen in den Rezensionen gerechtfertigt sind, könnt ihr ganz einfach selbst testen – und das sogar kostenlos. Denn das JRPG verfügt über eine Demo-Version.

Falls euch Sea of Stars zusagen sollte, könnt ihr es euch für einen Preis von 33,99 Euro zulegen. Hier geht's zur Steam-Shopseite:

Sea of Stars Sabotage Studio

