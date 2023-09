Rückschritt von Skyrim: Starfield-Fans haben ein riesiges Problem

Besitzer der Premium-Edition von Starfield können bereits jetzt ihr Abenteuer in den Weiten des Weltalls beginnen. Viele Fans stoßen dabei allerdings auf ein großes Problem. In der Zukunft gibt es keine guten Stadtkarten mehr. Skyrim hat das vor mehr als 10 Jahren noch viel besser gemacht.

Die Stadtkarte in Starfield ist fast komplett nutzlos

Bethesda ist Experte bei der Entwicklung von Open-World-Spielen. Auch in Starfield könnt ihr wieder nach Lust und Laune erkunden – diesmal sogar auf mehreren Planeten. Ein Feature lässt Spieler allerdings verzweifeln: Die Stadtkarten in Starfield sehen absolut fürchterlich aus.

Reddit-Nutzer heart_of_a_daedra zeigt auf Reddit einen Screenshot der Karte, die eigentlich besondere Orte und Händler hervorheben soll. Die Icons schwimmen allerdings in einer Suppe aus weißen Punkten auf blauem Grund. Es gibt keine Informationen zum Straßenverlauf oder der Größe und Form der Gebäude.

Die Karte in Starfield wirkt, als müsste sie erst noch freigeschaltet werden, indem der Astronaut auf einen hohen Turm klettert. Vor allem ein direkter Vergleich mit The Elder Scrolls 5: Skyrim zeigt, dass es sich um einen gewaltigen Rückschritt handelt.

Das sagen die Fans zur Starfield-Karte

Die Karte in Skyrim ist zwar auch keine Augenweide, verschafft aber immerhin einen Überblick über die Stadt, in der sich der Spieler befindet. In Starfield könnt ihr vielleicht erahnen, dass ihr gerade auf einem Hügel steht. Auch die Reddit-Nutzer in den Kommentaren gehen hart mit der futuristischen Stadtkarte ins Gericht:

„Die Komplexität der Städte und die Schwierigkeit zu erkennen, wohin die Türen führen, rechtfertigen definitiv eine Karte. Ich gewöhne mich langsam dran, aber es war frustrierend.“ (Virtual-Face auf Reddit)

„Es sieht nichtmal schön aus. Es sieht aus wie ein Platzhalter“ (q44Flacco auf Reddit)

„Ich verstehe wirklich nicht, wie das in sieben Jahren Entwicklungszeit niemandem auffallen konnte.“ (Kadem2 auf Reddit)

Einziger Lichtblick ist, dass ihr in Starfield nicht zwingend eine Stadtkarte braucht, um euch zu orientieren. Die Fans empfehlen stattdessen den Scanner, mit dem euch Händler, Quest-Symbole und andere wichtigten Orte direkt in eurem HUD eingeblendet werden, ohne dass ihr auf einen anderen Bildschirm wechseln müsst.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Starfield an:

Starfield – Offizieller Gameplay-Trailer

