Nach Xbox-Flop: Bethesda verspricht großes Comeback – und das ist eine Schande

Mit Starfield hat Bethesda einen großen RPG-Hit für Xbox und PC abgeliefert. Allerdings sind nicht alle Spiele des Publishers so erfolgreich. Redfall wurde zum Release von Gamern nur so zerrissen. Trotzdem soll der mittelmäßige Vampir-Shooter noch ein großes Comeback erleben.

Zweite Chance für Redfall? Bethesda hat große Pläne

Das Sci-Fi-RPG Starfield begeistert gerade tausende Spieler auf Xbox Series X|S und PC. Etwas ganz Ähnliches hat sich Bethesda wohl auch für Redfall gewünscht. Der Vampir-Shooter ist im Mai 2023 erschienen und sofort bei Spielern und der Presse durchgefallen.

Bethesdas Head of Publishing Pete Hines will den Vampir-Shooter aber nicht aufgeben. Im Interview mit GamesIndustry.biz zeigt er sich zuversichtlich, dass Redfall noch richtig gut werden wird:

„Wir sind immer in einem Lernprozess, das ist also nicht neu für uns. Wir mögen es nicht, wenn wir die Erwartungen der Spieler nicht erfüllen. Gleichzeitig sind wir ein Unternehmen, das auch schon Spiele auf den Markt gebracht hat, bei denen es nicht so gelaufen ist, wie wir es wollten, und wir geben nicht auf, nur weil es nicht gut angefangen hat.“

Als Beispiele führt Hines Fallout 76 und den PC-Launch von The Elder Scrolls Online an. In beiden Fällen habe PC die Spiele noch zu einem Erfolg auf mehreren Plattformen gemacht. Bethesda wolle auch deshalb noch an Starfield arbeiten, weil dem Shooter als First-Party-Game noch ein langes Leben im Xbox Game Pass bevorstehen würde. Konkret spricht er dabei über den 60 FPS-Patch an. Ein konkretes Datum nennt er allerdings nicht (Quelle: GamesIndustry.biz).

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer für Redfall an:

Redfall Gameplay Trailer

Gaming-Comebacks verdienen kein Lob!

Der Bewertungs-Aggregator Metacritic zeigt, wie Redfall bei der Presse und bei Spielern ankommt. Die Xbox-Version steht dabei bei einem Metascore von 56 von 100 und einem Userscore von 3,4 von 10 (Quelle: Metacritic). Gleichzeitig sind Fans sauer, dass es seit dem Release noch kein nennenswertes Update mit neuen Inhalten gab und auch vom versprochenen 60 FPS-Patch jede Spur fehlt.