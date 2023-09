Mobiler Koffer-Fernseher im Hands-On-Video: Das kann LGs verrückter Touchscreen-TV

LG Stanbyme Go: Ein Fernseher, so handlich wie ein schwerer Koffer

Mit dem StanbyMe Go hat LG gerade einen ziemlich verrückten Touchscreen-Fernseher vorgestellt. Er kann mobil im Koffer herumgetragen und so an einen beliebigen Standort gebracht werden. Über den HDMI-Eingang lässt sich eine Spielkonsole angschließen. Ob sich der besondere Fernseher lohnt, klären wir im Video.

LG StanbyMe Go: Fernseher im Koffer

LG hat gerade eine Unterhaltungslösung der besonderen Art vorgestellt: Der StanbyMe Go ist ein 27-Zoll-LCD-Fernseher mit Full-HD-Auflösung, der mitsamt Akku in einem Koffer untergebracht ist. Der Hersteller stellt sich eine mobile Verwendung vor. Besitzer können den Touchscreen-Fernseher genau dort aufstellen – oder besser gesagt aufklappen – wo sie möchten.

Über seine vier Lautsprecher, die auf 20 Watt kommen, bietet der 12,7 kg schwere StanbyMe Go Dolby Vision und virtualisiertes Dolby-Atmos-Audio. AirPlay und Screen-Mirroring werden unterstützt, der Fernseher ist kompatibel mit iOS- und Android-Geräten. Die Verbindung läuft über Bluetooth und WLAN. Eine Steuerung per Sprachbefehl ist möglich. webOS von LG ist als Betriebssystem mit dabei. Streaming-Apps wie Netflix, Disney Plus, Prime Video und andere stehen bereit.

Laut LG sorgt der Akku für eine Laufzeit von bis zu drei Stunden. Ein spezieller Außenbildmodus soll dafür sorgen, dass das Bild auch bei viel Sonnenlicht sichtbar bleibt. Hier verringert sich die Akkuleistung aber entsprechend. Das Display des Fernsehers kann im Quer- und Hochformat geschwenkt, gekippt und gedreht werden. Im Tischmodus wird aus dem Koffer-TV ein riesiges Tablet. Über den HDMI-Eingang lässt sich eine Spielkonsole anschließen.

LG StanbyMe Go für 999,99 US-Dollar

Der besondere Fernseher kann ab sofort in den USA im Vorverkauf für 999,99 US-Dollar erstanden werden (bei LG ansehen). Wer sich bis zum 27. August für den LG StanbyMe Go entscheidet, erhält als Bonus noch den Bluetooth-Lautsprecher LG Xboom 360. Ob und wann der Koffer-TV auch in Deutschland angeboten wird, ist nicht bekannt.

