Starfield: So könnt ihr vor Release viele Stunden sparen

Bethesdas lang erwartetes Werk Starfield ist fast da – und in wenigen Tagen können Fans es endlich erkunden. Doch warum kostbare Zeit verlieren? Ihr habt bereits jetzt die Gelegenheit, eure Skillung anzupassen, um vorbereitet ins Spiel zu starten.

Starfield und die Bedeutung der richtigen Skillung

Viele Spiele hängen stark von der richtigen Skillung ab, um die optimale Leistung zu erbringen. Die Suche nach der perfekten Lösung kann Stunden oder sogar Tage in Anspruch nehmen. Doch das lässt sich mit dem neuen Build Planner für Starfield vermeiden.

Aktuell befindet sich dieser noch in der Entwicklung und stützt sich auf die bisher verfügbaren, wenn auch möglicherweise fehlerhaften oder unvollständigen, Informationen. Nach der Veröffentlichung des Spiels werden Daten und Mechaniken angepasst. Ihr könnt euch allerdings jetzt schon spoilerfrei ausprobieren (Quelle: nukesdragons).

Starfield erscheint auch in besonderen Editionen:

Starfield: Live-Action-Trailer steigert Vorfreude der Fans

Nach 25 Jahren ist das Next-Gen-RPG das erste neue Universum der Bethesda Game Studios. Ihr schlüpft in die Rolle eures selbst erstellten Charakters und erkundet unzählige Welten. Dies verspricht großes Vergnügen beim Eintauchen in Starfield. Ein Live-Action-Trailer setzt der Vorfreude sogar noch eins obendrauf.

Die Weltpremiere des Trailers war Bethesdas Beitrag zum Einläuten der gamescom 2023. Er gewährt Einblicke in die Sternenreise des Helden und gibt einen Vorgeschmack auf die lauernden Gefahren.

Macht euch selbst einen Eindruck vom Trailer:

Starfield – Offizieller Liveaction-Trailer

YouTube-Nutzer @White3rabbit schrieb dazu: „Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so auf ein Spiel gefreut wie auf Starfield.“ und spricht damit sicher einigen aus der Seele.

Starfield startet bereits am 1. September in den Early Access, bevor das Spiel dann am 6. September um 02:00 Uhr morgens für alle zur Verfügung steht. Der Titel erscheint für PC und Xbox Series X|S und ist ab Veröffentlichung auch im Game Pass vertreten – allerdings zum regulären Preis (Quelle: Bethesda).