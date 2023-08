Wird Starfield hässlich? Erste Meldungen üben Kritik

Bethesdas Weltraum-Epos steht bereits in den Startlöchern und sorgt auf der einen Seite für viel Vorfreude, auf der anderen aber auch für Skepsis. Nun äußern sich die ersten Stimmen kritisch gegenüber der Grafik von Starfield.

YouTuber kritisiert Starfield und seine „Schaufensterpuppen“

Mit Starfield wartet eines der heiß begehrtesten Spiele des Jahres auf die Gaming-Community. Je nachdem, ob Spieler und Spielerinnen das Game vorbestellt haben, geht ihre intergalaktische Reise am 1. oder 6. September los. Dabei wollen über 100 Sternensystem und über 1.000 Planeten erkundet werden. Ein Spiel dieser Größe muss doch an anderen Stellen kürzertreten, oder?

Wenn es nach YouTuber Jack Sather geht, tut es das auch – und zwar in der Grafik. Aktuell macht ein Video von ihm die Runde, in dem er Anfang August darüber spricht, was seine Sorgen für Starfield sind. Darin zeigt er Bilder und Videos von NPCs, die seiner Meinung nach aussehen, als könnten sie aus Fallout 4 stammen – einem Spiel, das vor acht Jahren veröffentlicht wurde.

In dem Video mit dem Titel „The Starfield Skeptic“ („Der Starfield-Skeptiker“), welches mittlerweile über 633.000 Aufrufe generiert hat, erklärt er, dass es ihm bei Spielen an sich nicht um die Grafik gehe. Doch Bethesda hätte das Geld, das Spiel um einiges schöner aussehen zu lassen. Er zieht außerdem den Vergleich zu Spielegrößen wie Red Dead Redemption 2, welches vor fünf Jahren veröffentlicht wurde, und wünscht sich, Starfield wäre grafisch auf demselben Stand.

Im weiteren Verlauf äußert er weitere Wünsche, zum Beispiel, dass es schön wäre, würden die NPCs nicht wie Schaufensterpuppen oder Charaktere aus Die Sims 3 aussehen, oder dass euer Protagonist tatsächlich Fußspuren im Sand hinterlassen würde.

Was sagen die Fans?

Die Kommentare unter Jacks YouTube-Video und dem dazugehörigen TikTok sind auch nicht gerade gnädig gegenüber Bethesda. So schreibt AssignedClownAtBirth auf Tiktok:

„Hohe Erwartungen an ein Bethesda-Spiel zu haben, ist ein persönliches Problem.“

Der User disguisejeans geht noch weiter und schreibt:

„Ich spiel‘ Bethesda-Spiele nicht für die Grafik. Ich spiele sie für die matschige Steuerung, langweilige Kämpfe, sprechende Schaufensterpuppen und schlecht geschriebene Handlung.“

Dass aber nicht alle so skeptisch sind, geht ebenfalls aus den Kommentaren hervor.

Einige Bethesda-Fans äußern sich nämlich dazu, dass sie dankbar sind über die niedrigen grafischen Voraussetzungen. Immerhin können sie dadurch das Spiel spielen, auch wenn sie keinen High-End-Gaming-PC besitzen. Das muss man Bethesda auch zugutehalten.

