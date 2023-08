Starfield ist der Startschuss: Jetzt muss die Xbox wirklich liefern

Es ist eine aufregende Zeit für Xbox-Fans. Der Release von Starfield ist nur noch wenige Tage entfernt. Das Bethesda-RPG ist laut Microsoft allerdings mehr als nur ein Spiel. Es soll auch eine neue Ära für die Konsole einläuten.

Mit Starfield will die Xbox durchstarten

Die Xbox Series X|S ist schon fast drei Jahre alt. Der große Durchbruch der Konsole blieb bisher allerdings aus. Im direkten Vergleich kann sie mit der PlayStation 5 einfach nicht mithalten. Der baldige Release von Starfield könnte jetzt aber viele neue Fans ins Xbox-Lager bringen. Microsofts großer Plan geht dann erst richtig los.

Xbox-Marketing-Chef Jerret West verrät gegenüber GamesIndustry.biz, dass das Bethesda-RPG einen Startschuss für ein „Staffellaufrennen von First-Party-Games“ darstellt, dass sich über mehrere Jahre hinziehen wird:

„Ich saß da und sah mir die gleiche (Starfield Präsentation) an, die ihr heute Morgen gesehen habt und dachte mir ... das ist wirklich der Anfang von etwas, das dann zu Forza führen wird, dann im Jahr 2023 zu Hellblade, und wir denken an Towerbone, das auf dem Showfloor zu sehen ist, wir denken an Avowed, und wir haben auch Storys, die wir noch nicht verraten haben, die sich 2024 und 2025 entfalten werden.“

Microsoft will sich laut West allerdings nicht nur auf eigene Spiele verlassen. Auch Third-Party-Spiele im Xbox Game Pass seien von kritischer Bedeutung. Es handle sich um den Beginn von etwas ganz Besonderem, das Fans in den nächsten Jahren erleben können (Quelle: GamesIndustry.biz).

Starfield muss es nach Redfall-Flop richten

Xbox-Fans hatten in den letzten Monaten nur wenig Glück mit First-Party-Spielen. Der letzte vermeintliche Exklusiv-Hit kam in Form von Redfall und wurde von Fans nur so zerrissen.