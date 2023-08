Call of Duty im Game Pass: Xbox-Chef dämpft Erwartungen

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ist inzwischen fast beschlossene Sache. Für Xbox-Fans sind das gute Nachrichten. Immerhin sind auch große Spiele-Reihen wie Call of Duty und Diablo Teil des Mega-Deals. Game-Pass-Besitzer werden allerdings warten müssen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Facts

Kommt Call of Duty in den Xbox Game Pass?

Microsoft will den Gaming-Publisher Activision Blizzard übernehmen. Verhandlungen rund um den Mega-Deal laufen nun schon seit mehr als einem Jahr. Der Xbox-Hersteller scheint es jetzt fast geschafft zu haben – auch wenn er dafür Cloud-Streaming-Rechte an Ubisoft abgeben musste.

In einem IGN-Interview äußert sich Xbox-Chef Phil Spencer jetzt zur Zukunft der Activision-Blizzard-Spiele und dämpft gleichzeitig die Erwartungen der Fans. So sollten Game-Pass-Besitzer besser nicht erwarten, gleich nach der Übernahme kostenlos Call of Duty im Abo zocken zu können (Quelle: IGN):

„Ich will sicherstellen, dass Leute wissen, dass es Arbeit ist, Spiele in den Game Pass zu übertragen. Also für Leute, die denken, dass der Deal abgeschlossen wird und dann alles verfügbar ist, das ist nicht wahr. Und das war auch bei anderen Übernahmen, die wir getätigt haben, nicht der Fall. Es gibt noch Arbeit für uns zu tun, nur mechanische Arbeit für uns zu tun. Wir werden also Zeit brauchen, auf jeden Fall Zeit, um die Spiele ins Portfolio zu bekommen.“

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer für Modern Warfare 3 an:

Gameplay Reveal Trailer | Call of Duty: Modern Warfare III

Bethesda-Spiele waren fix im Xbox Game Pass

Die Übernahme von Bethesda im Jahr 2021 lief da wesentlich reibungsloser ab. Es dauerte nur drei Tage bis Spiele wie The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 4 oder Doom Eternal ins Abo aufgenommen wurden. Spencers Äußerungen im Interview klingen allerdings danach, als müssten Xbox-Spieler jetzt wesentlich länger auf Call of Duty und weitere Activision-Blizzard-Games im Game Pass warten (Quelle: Xbox Wire).

Bevor die Spiele des Publishers in den Game Pass kommen können, muss die britischen Wettbewerbsbehörde (CMA) dem Mega-Deal grünes Licht erteilen. Eine Entscheidung wird am 18. Oktober erwartet.