„Sony hatte sie in der Tasche“: Ehemaliger Xbox-Vize packt aus

Wer aktuell eine mächtige Gaming-Konsole braucht, der kann zwischen einer PlayStation 5 und einer Xbox Series X|S wählen. Allerdings kommt Sony bei den Fans deutlich besser weg. Ein ehemaliger Xbox-Mitarbeiter erzählt jetzt, dass schon die erste Microsoft-Konsole gegen eine Übermacht antreten musste.

Schon seit vielen Jahren duellieren sich Xbox und PlayStation um die Vorherrschaft im Konsolenmarkt. Aktuell liegt die PS5 allerdings deutlich vorne. Für Microsoft ist das allerdings nichts Neues. Der ehemalige Xbox-Vizepräsident Peter Moore plaudert jetzt aus dem Nähkästchen und erzählt, wie stark Sony war, als die allererste Xbox-Konsole im Jahr 2001 geboren wurde.

Im Iron Lords Podcast spricht Moore über die Herausforderungen, die das Xbox-Team überwinden musste. So sei es gar nicht so einfach gewesen, überhaupt Spiele für die brandneue Konsole zu bekommen. Microsoft habe in dieser Zeit viele große Schecks ausgestellt, um neue Games am selben Tag wie die Konkurrenz zu bekommen. Immerhin konnte die Xbox zu dieser Zeit überhaupt keine Community vorweisen:

„Wir mussten um die Welt reisen, um uns gegenüber Entwicklern und Publishern zu bewiesen, die Sony zu diesem Zeitpunkt in der Tasche hatte, als der (SEGA) Dreamcast unterging und sich Nintendo komplett auf First-Party-Spiele konzentrierte, wie sie es immer gemacht haben und zu einem großen Teil immer tun werden.“

Moore ist sich allerdings sicher, dass es sich dabei um gut angelegtes Geld gehandelt hat. Mit den Investitionen konnte Microsoft sicherstellen, dass die Xbox in den meisten Genres gleichwertig zur PlayStation aufgestellt sein würde (Quelle: Iron Lords Podcast).

Bethesda und Activision Blizzard gehören bald zur Xbox-Familie

Auch jetzt weiß der Tech-Riese Microsoft noch genau, wo er das viele Geld hinstecken muss. Dank dem Kauf von Bethesda erscheint die neue RPG-Hoffnung Starfield nur für Xbox und PC. Mit der Übernahme von Activision Blizzard könnte er sich außerdem Call of Duty und noch viel mehr für den Game Pass sichern.

