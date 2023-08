Verrückter Switch-Bestseller: 5-Euro-Spiel schlägt sogar Zelda und Mario

Die Bestseller-Charts des Nintendo eShops haben dieses Mal wieder ein echtes Kuriosum hervorgebracht. Unter den Top 10 platziert sich ein eher ungewöhnlicher Neuling, der aktuell sogar echte Switch-Dauerbrenner wie Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Staub fressen lässt.

Switch-Hype: Brotato erstürmt Nintendo-Charts

Auf dem ersten Platz mag zwar weiterhin die Legacy-Edition von FIFA 23 thronen, doch in den Top 10 gibt es eine große Überraschung. Denn weder Pikmin 4, noch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe oder ein anderer Nintendo-Dauerbrenner können sich aktuell mit diesem Spiel messen.

Stattdessen hat es der kuriose Vampire-Survivors-Klon Brotato geschafft, sich einen der vorderen Plätze in den Bestseller-Charts des Nintendo eShops zu sichern (Quelle: Nintendo eShop).

Wie sich Brotato spielt, könnt ihr hier im Video sehen:

Brotato – offzieller Full-Release-Trailer

Das dürfte nicht zuletzt am aufgerufenen Preis von Brotato liegen. Das kurzweilige Action-Spiel kostet gerade einmal 4,99 Euro – und das ganz regulär ohne Rabatte.

Auch YouTuber und Influencer HandOfBlood dürfte zum Erfolg von Brotato beigetragen haben. Auf seinem Zweit-Channel HandOfUncut hat Maximilian Knabe in den letzten Wochen gleich zwei Videos zu Brotato veröffentlicht, die von Hunderttausenden Zuschauern gesehen wurden. Zudem hat er schon zum Release der Early-Access-Version eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen (Quelle: spieletipps).

Kurioser Switch-Hit: Worum geht es in Brotato?

Vampire-Survivor-Fans werden sich in Brotato direkt wohlfühlen. Euer Raumschiff muss auf einem fremden Planeten notlanden. Ihr überlebt den Absturz zwar, müsst euch nun jedoch mit der aufdringlichen Fauna auseinandersetzen, die euch zu Kartoffelbrei verarbeiten möchte.

Dafür navigiert ihr euch auf dem begrenzten Spielfeld in 2D-Manier hin und her und versucht dabei, möglichst viele Feinde auszuschalten. Von denen erhaltet ihr Erfahrungspunkte, mit denen ihr im Level aufsteigt und eine Währung, mit der ihr euch zwischen den Gegnerwellen neue Waffen und Items kaufen könnt.

Eure Aufgabe: Überlebt so lange wie möglich. Von Welle zu Welle werden die Gegner stärker und zahlreicher. Das Spielkonzept ist simpel, eine Runde dauert oft nur wenige Minuten – doch bis man Brotato wirklich gemeistert und die besten Kombinationen gefunden hat, können etliche Stunden ins Land gehen.

