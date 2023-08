The Walking Dead: Der nächste Flop? Gamer lachen neues Spiel aus

Als AMC-Fernsehserie hat The Walking Dead die Erwartung vieler weit übertroffen. Spin-offs hingegen, egal ob als Serie oder Spiele, konnten bei Fans bisher nicht so gut landen. Auch das kommende Third-Person-Action-Adventure kommt bei Gamern überhaupt nicht gut an.

Nächster TWD-Flop? Gamer finden kommendes Spiel lächerlich

GameMill Entertainment hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem kommenden Spiel an den Erfolg der Originalserie anzuschließen. Dieses basiert auf derselben Geschichte. Das heißt, ihr schlüpft in die Rolle von Rick Grimes, der umgeben von Toten allein im Krankenhaus aufwacht. Eure Aufgabe wird es sein, Verbündete zu finden und euch an bekannten Schauplätzen durch die Walker-Apokalypse zu kämpfen.

Diese durchaus interessante Beschreibung tröstet die potenziellen Spieler allerdings nicht über die Grafik hinweg, die Walking Dead: Destinies laut des ersten Trailers zu bieten hat. Diese würde an ein PlayStation-2-Spiel erinnern oder eher auf das Smartphone passen. Youtube-Nutzer @diogoasc100 ist sogar der Meinung, dass die Entwickler sich für ihr Werk schämen sollten, wo es doch so schöne Spiele gibt, die nur von einer Person gemacht werden (Quelle: YouTube).

Der TWD-Charakter Daryl Dixon hat sein eigenes Spin-off spendiert bekommen:

Wann soll Walking Dead: Destinies erscheinen?

Ein genaues Datum der Veröffentlichung steht noch nicht fest. Laut den Angaben von GameMill Entertainment soll das Spiel aber schon demnächst für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und die Nintendo Switch erscheinen. Außerdem soll es für PC-Spieler über Steam erhältlich sein (Quelle: VGC).

Laut Gerücht soll Walking Dead: Destinies am 14. November 2023 erscheinen und auf allen Plattformen 49,99 Euro kosten. Offizielle Angaben gibt es bisher allerdings nicht. Weitere Informationen und Trailer werden in den kommenden Wochen erwartet.

