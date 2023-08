Steam-Überraschung: 3 neue Meisterwerke, die auch noch rabattiert sind

Steam bietet wieder einmal wirklich meisterhafte Releases, die auch noch direkt mit einem Rabatt erschienen sind. Wir stellen euch unsere 3 Steam-Tipps zum Wochenende vor – und da ist wirklich für jeden etwas dabei.

The Cosmic Wheel Sisterhood mit 10 Prozent Rabatt und 96 Prozent positiven Bewertungen

Die Entwickler vom Steam-Hit The Red Strings Club sind mit einer neuen Perle aufgetaucht, und zwar The Cosmic Wheel Sisterhood. In dem malerischen und narrativen Adventure übernehmt ihr die Rolle von Fortuna, die auf einem Asteroiden wohnt und die Gesellschaft der Hexen retten muss. Im Spiel könnt ihr nicht nur eure eigenen Karten gestalten, sondern auch über das Schicksal der anderen Hexen entscheiden.

Schaut in den Switch-Trailer für einen ersten Eindruck:

The Cosmic Wheel Sisterhood: Offizieller Switch-Trailer

The Cosmic Wheel Sisterhood schwappt geradezu über vor sehr positiven Reviews, auch wenn viele Spieler die Gaming-Perle wohl noch nicht entdeckt haben. Gerade Fans von gut erzählten Geschichten sollten unbedingt in das Spiel hineinschauen. Der Rabatt von 10 Prozent gilt noch bis zum 23. August 2023.

Shadow Gambit: The Cursed Crew – Release direkt mit 10 Prozent Rabatt

Mimimi Games‘ Shadow Gambit: The Cursed Crew ist zum Release sofort in den Charts gelandet und kann auch sehr positive Wertungen aufbieten. In dem Stealth-Strategie-Spiel herrscht ihr über euer eigenes Geisterschiff und kommandiert eine untote Crew, um einen legendären Schatz in die Finger zu bekommen. Fans von Shadow Tactics und der Desperados-Reihe sollten hier unbedingt zugreifen. Der Rabatt von 10 Prozent gilt noch bis zum 24. August 2023.

Schaut in den Trailer für einen ersten Eindruck:

Shadow Gambit: The Cursed Crew - Release Date Trailer

En Garde! bei Steam ist ein verblüffend spaßiges Fighting-Spiel

Falls ihr mehr auf ironische Kampfspiele steht, so solltet ihr einen Blick auf En Garde! werfen. Das Mantel-und-Degen-Spiel soll nicht nur amüsant und spaßig sein, sondern auch ziemlich unterhaltsam – das zumindest schreiben die Spieler in den Kommentaren auf Steam. Ihr werdet in En Garde! gegen Wachen und Adelige antreten, wobei ihr euer Geschick stets in Duellen unter Beweis stellen müsst.

Auch En Garde! ist gerade erst in den Release gegangen und kann sich bereits über einen Rabatt von 10 Prozent freuen. Der Rabatt gilt noch bis zum 23. August 2023.

Schaut in den Trailer, wenn euch das Konzept von En Garde! gefällt:

Offizieller Trailer zu En Garde!

