Konkurrenz für die Switch: Neue Hybridkonsole schaut bei Nintendo ab

Auf dem Markt der Gaming-Handhelds wird es langsam kuschelig voll. Neben dem Steam Deck und Asus Rog Ally gesellt sich jetzt eine weitere tragbare Konsole dazu: Lenovo Legion Go. Erste geleakte Bilder zeigen allerdings deutliche Ähnlichkeiten zu Nintendos Hybridkonsole.

Seit einiger Zeit zirkulieren Spekulationen über ein neues Gaming-Handheld aus dem Hause Lenovo. Windows Central hatte diese Gerüchte in Umlauf gebracht und nun sickert ein weiterer Leak von Windows Report durch. Wie immer sind diese mit Vorsicht zu genießen.

Erste Bilder zu Lenovo-Handheld: Ähnlichkeit zur Switch ist da

Besonders für tragbare PC-Handhelds wie Steam Deck und Asus Rog Ally rollt nun offenbar starke Konkurrenz an – das Legion Go, so der voraussichtliche Name.

Während Steam Deck und Rog Ally auf ein kompaktes Design setzen, scheint Lenovo ganz klar bei Nintendo gespickt zu haben. Denn die abnehmbaren Controller erinnern doch stark an die Joy-Cons der Switch:

Und auch er breite Ständer zum gemütlichen Abstellen auf Oberflächen erinnert an den der OLED-Switch.

Bei der Anordnung der Knöpfe sehen wir Ähnlichkeiten zum Rog Ally und der Bildschirm soll ganze Acht Zoll betragen. Auf dem rechten Controller kommt wohl ein Touchpad, ähnlich dem des Steam Decks zum Einsatz.

Was hat das Legion Go auf dem Kasten?

Laut Windows Central soll das Legion Go mit Windows 11 an den Start gehen und einen von AMDs neuen Phoenix-Prozessoren verbaut haben. Mit dieser Kombination solltet ihr alle gewohnten Triple-A-Games eures stationären Rechners auch hier problemlos genießen können. Das dicke Design und die großen Lüfter auf der Rückseite deuten zusätzlich auf viel Power unter der Haube hin.

Die abnehmbaren Controller und Windows 11 lassen außerdem vermuten, dass der Bildschirm des Legion touch-basiert ist.

Wann geht das neue Handheld an den Start?

Da es sich hier um einen Leak und keinerlei öffentliche Ankündigung handelt, können wir wohl noch etwas auf Informationen zu Preis und Release des Windows-Handheld warten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das Kraftpaket Asus Rog Ally setzt ebenso auf Windows 11, hadert aber noch mit einer Schwäche, wie ihr in unserem Erfahrungbericht hier erfahren könnt:

