Die Switch ist inzwischen schon mehr als sechs Jahre alt. In dieser Zeit hat Nintendo der alten Konsolen-Dame einige schicke Variationen verpasst. Eine davon ist allerdings wirklich unglaublich selten. Insgesamt wurden nur 10 Konsolen hergestellt.

Nintendo Switch Facts

Nur 10 Konsolen weltweit: Diese Switch ist unglaublich selten

Die Nintendo Switch ist äußerst farbenfroh. Immerhin gibt es jede Menge bunte Joy-Cons, mit denen ihr eure Konsole individuell anpassen könnt. Zum Release großer Gaming-Hits wie Animal Crossing: New Horizons oder The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht Nintendo dann aber auch noch spezielle Varianten der Switch (auf Amazon ansehen).

Eine Switch-Version ist allerdings besonders selten. Nur 10 Konsolen wurden hergestellt. Es handelt sich um die Nintendo Labo Switch. Das Sammlerstück wurde 2018 im Rahmen eines Wettbewerbs verschenkt. Schon auf den ersten Blick wird klar, dass es sich bei der Switch-Variante um etwas ganz besonders handelt. Sie ist komplett in der Labo-Optik gehalten und sieht daher aus wie aus Pappe.

Den Sammlern der Website Consolevariantions ist es gelungen, eine der seltenen Konsolen in die Finger zu bekommen. Auf ihrer Website könnt ihr das gute Stück in seiner vollen Pracht bestaunen (Quelle: Consolevariantions).

Diese Switch sieht, als wäre sie aus Pappe. (Bildquelle: Consolevariations)

Switch + Pappe: Das ist Nintendo Labo

Mit Nintendo Labo könnt ihr die Teile der Switch mit Pappe kombinieren und so kleine Spielzeuge wie eine Angel, ein Klavier oder sogar eine VR-Brille bauen. Der Wettbewerb, bei dem die seltene Labo Switch zu gewinnen hab, zeigt eindrucksvoll, wie kreativ Fans mit der Pappe wurden.

Zu den Gewinnern zählen eine Klaviermatte, ein Bowser-Puppenhaus und sogar das Eponator-Zero-Motorrad aus Breath of the Wild. Auf ihm könnt ihr allerdings nicht wirklich fahren, aber immerhin Mario Kart spielen (Quelle: Nintendo).

Schaut euch hier den Trailer für Nintendo Labo an:

Nintendo Labo | Was ist Nintendo Labo?

