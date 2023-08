Mit dem Isolier-Set könnt ihr euch in Zelda: Tears of the Kingdom vor Elektroangriffen schützen. Dieses Set kommt eher seltener zum Einsatz. Wenn ihr es auf Stufe 2 verbessert, erhaltet ihr als Set-Bonus keinen Blitzschaden mehr, sodass es bei Gewitter dann doch ziemlich praktisch ist. In diesem Guide verraten wir euch die Fundorte der Isolier-Rüstungsteile.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Inhaltsverzeichnis 1. Isolierrüstung 2. Isolierhose 3. Isolierhelm

Isolierrüstung

Die Rüstung des Isolier-Sets könnt ihr euch schon sehr früh im Spiel holen. Wenn ihr das erste Mal zur Oberfläche von Hyrule aufbrecht, landet ihr im Bodenlosen See. Südwestlich davon liegt der Flötengras-Hügel. Hinter dem Hügel befindet sich die Höhle am Flötengras-Hügel neben dem Tendjiten-Schrein. Die Schatztruhe mit der Isolierrüstung findet ihr dort am Ende der Höhle.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle, in der die Isolierrüstung liegt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Isolierrüstung alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Isolierrüstung finden Abonniere uns

auf YouTube

Isolierhose

Die Isolierhose findet ihr ganz im Osten von Hyrule in Ranelle. Dazu müsst ihr die Bucht westlich von der Talus-Hochebene unter die Lupe nehmen, um die Höhle an der Horon-Bucht zu entdecken. Springt in die Höhle und schwimmt Richtung Süden. Ihr müsst immer warten, bis der Wasserspiegel ansteigt, damit ihr die spitzen Pfähle im Wasser überwinden könnt. Am Ende findet ihr die Truhe mit der Isolierhose hinter einer zerstörbaren Wand.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle, in der die Isolierhose liegt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Isolierhose alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Isolierhose finden Abonniere uns

auf YouTube

Isolierhelm

Für das letzte Rüstungsteil müsst ihr nach Phirone im Süden von Hyrule aufbrechen. Nordwestlich vom Stall am See findet ihr die Höhle am Sardon-Wald. Um die Höhle sicher zu durchqueren, solltet ihr euch ein Floß oder ein Boot bauen. Schwimmen wäre problematisch, da euch hier viele Horrorblins attackieren und ihr zudem immer wieder Ranken mit einem Schwert zerschneiden müsst. Nach dem Wasserfall erreicht ihr schließlich die Schatztruhe, in der der Isolierhelm liegt.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle, in der der Isolierhelm liegt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Isolierhelm alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Isolierhelm finden Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.