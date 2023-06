Abseits von Städten und Dörfern sind die zahlreichen Ställe in Zelda: Tears of the Kingdom die besten Orte, um neue Bewohner von Hyrule kennenzulernen und interessante Informationen über die Spielwelt zu erfahren. Da die Standorte nicht auf eurer Karte markiert sind, zeigen wir euch in diesem Guide, wo ihr alle Ställe findet.

Karte mit allen 16 Ställen

Nachfolgend haben wir für euch eine Karte angefertigt, auf der wir die Fundorte aller Ställe eingezeichnet haben.

Die Karte zeigt euch die Fundorte aller Ställe in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Markierungen auf der Karte gehören zu folgenden Ställen:

Stall von Ost-Akkala Stall des Schneelands Stall von Süd-Akkala Stall am Berge Stall des Waldes Neuer Stall von Maritta Stall der Tabanta-Brücke Pferdestation beim Spähposten Stall der Sümpfe Stall am Fluss Stall der Ebene Pferdestation auf der Digdok-Hängebrücke Stall der Zwillingsberge Stall der Schlucht Stall der Hochebene Stall am See

Pferdestation beim Spähposten freischalten

Von der oberen Liste ist die Pferdestation beim Spähposten (8) nicht von Anfang an verfügbar. Ihr müsst die Pferdestation erst freischalten. Dazu müsst ihr mit Torda reden, der vor dem unfertigen Stall beim Südeingang des Spähpostens steht. Von ihr bekommt ihr die Nebenaufgabe „Der unfertige Unterstand“.

Allerdings könnt ihr die Quest erst erhalten, nachdem ihr einen großen Dungeon abgeschlossen habt (wie zum Beispiel den Windtempel). Um den Stall fertigzustellen, müsst ihr euch das Holzbrett mit der Ultra-Hand schnappen und es danach an die passende Stelle auf das Dach legen.

Der Stall beim Spähposten ist äußerst praktisch. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Was ihr bei Ställen machen könnt

Die offensichtlichste Funktion von Ställen ist die Beherbergung eurer Pferde. Ihr könnt an einem Stall gezähmte Pferde registrieren und sie danach an jedem beliebigen Stall abholen. Wenn ihr neue Ställe erreicht oder dort übernachtet, erhaltet ihr Stallpunkte, die ihr gegen Prämien beim Stallmitgliederbuch tauschen könnt.

Außerhalb von Ortschaften trefft ihr vor allem bei den Ställen auf neue NPCs und findet viele Nebenaufgaben. So müsst ihr zum Beispiel für die sehr aufwendige Episode „Auf der Suche nach der Wahrheit“ fast alle Ställe aufsuchen. Zudem gibt es bei jedem Stall einen Brunnen, die ihr ebenfalls für eine Quest suchen müsst. Ihr könnt euch bei einem Stall natürlich auch ausruhen, etwas kochen oder mit dem Händler Terri Geschäfte machen.

Die wichtigsten Ställe sind der Stall des Waldes, der Stall des Schneelands, der Stall der Ebene und der Stall der Zwillingsberge. Hier halten sich nämlich in der Nähe die Großen Feen auf, bei denen ihr eure Rüstungen verbessern könnt.