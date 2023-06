Die Willen der Weisen sind seltene Sammelobjekte in Zelda: Tears of the Kingdom. Wir zeigen euch in diesem Guide alle Fundorte und erklären euch, was ihr mit den Willen der Weisen machen könnt.

Karte mit allen Willen der Weisen

In der Spielwelt sind genau 20 Willen der Weisen versteckt, die ihr in Schatztruhen findet. Alle Willen der Weisen befinden sich im Himmel, sodass ihr die entsprechenden Schatztruhen leicht finden solltet, wenn ihr die Inseln mit den Fundorten kennt.

Wir empfehlen euch, die Schatztruhe als Suchobjekt im Sensor+ einzustellen. Damit solltet ihr die Willen der Weisen problemlos entdecken. Es gibt allerdings drei Willen der Weisen, für die ihr einen Griock-König besiegen müsst, bevor ihr die Truhe öffnen dürft. Das sind schwierige Kämpfe, die ihr ohne gute Waffen und Rüstungen kaum bewältigen werdet.

Alle 20 Fundorte könnt ihr der folgenden Karte entnehmen.

Die Karte zeigt euch die Fundorte aller 20 Willen der Weisen in Zelda: Tears of the Kingdom (Bildquelle: Zelda Dungeon)

Hinweis: Es gibt zwei Willen der Weisen auf den Donnergrollinseln (im Süden des Himmels). Diese Inseln werden erst während der Hauptquest „ Es gibt zwei Willen der Weisen auf den Donnergrollinseln (im Süden des Himmels). Diese Inseln werden erst während der Hauptquest „ Finde den fünften Weisen “ auf der Karte sichtbar. Ihr könnt die Donnergrollinseln aber auch vorher schon erreichen und die Willen der Weisen einsammeln.

Willen der Weisen nutzen

Ähnlich wie bei den Mayoi-Signa ist es nicht direkt klar, wofür ihr die Willen der Weisen überhaupt braucht und wie ihr sie einsetzen könnt. Ihr benötigt die Willen der Weisen, um die Fähigkeiten eurer fünf Begleiter zu verstärken, die ihr während der Hauptstory freischaltet.

Wie die Gesundheit und Ausdauer könnt ihr den Bund zu den Weisen bei einer Statue der Göttin stärken. Ihr braucht je vier Willen der Weisen, um den Geist von Tulin, Yunobo, Sidon, Riju und Mineru zu verbessern. Dadurch erhöht sich übrigens nur die Angriffskraft der Weisen. Sie lernen dadurch keine neuen Attacken und auch die Dauer ihrer Fähigkeiten (zum Beispiel vom Windstoß oder Wasserschild) bleibt gleich.