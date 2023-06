Das Kochen ist ein wichtiger Bestandteil von Zelda: Tears of the Kingdom. Wollt ihr euch nämlich in einem Kampf heilen oder einen Zusatzeffekt aktivieren, dann macht ihr das in erster Linie mit Mahlzeiten. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr alle Rezepte nachkochen könnt.

So funktioniert das Kochen

Wenn ihr vor einem Kochtopf steht, könnt ihr bis zu fünf Zutaten aus eurem Inventar in die Hand nehmen und sie in den Topf werfen, um damit etwas zu Kochen. Dabei müsst ihr in erster Linie bedenken, ob ihr Mahlzeiten oder Medizin zubereiten möchtet.

Mahlzeiten entstehen durch verschiedene Kombinationen essbarer Zutaten. Wenn ihr eine Mahlzeit kocht, wird die heilende Wirkung der Zutaten summiert und verdoppelt . Je mehr Zutaten ihr benutzt, desto mehr Herzen stellt das Gericht wieder her. Abhängig von den Zutaten können Mahlzeiten auch Zusatzeffekte auslösen.

. Je mehr Zutaten ihr benutzt, desto mehr Herzen stellt das Gericht wieder her. Abhängig von den Zutaten können Mahlzeiten auch Zusatzeffekte auslösen. Um Medizin zu erhalten, müsst ihr Kleintiere oder Insekten mit Monsterteilen kombinieren. Medizin heilt in der Regel keine Gesundheit, sondern ist nur für Zusatzeffekte da. Allerdings können mit dem Effekt „Maxi“ alle Herzen aufgefüllt werden.

Medizin heilt in der Regel keine Gesundheit, sondern ist nur für Zusatzeffekte da. Allerdings können mit dem Effekt „Maxi“ alle Herzen aufgefüllt werden. Wenn ihr euch nicht an die Unterscheidung haltet und zum Beispiel Essbares mit Monsterteilen mischt, erhaltet ihr nutzlose „Dubiose Matsche“. Welche Zutaten essbar sind, könnt ihr ganz leicht im Materialien-Menü herausfinden. Klickt dort auf ein Material und überprüft, ob ihr es essen könnt. Bei nicht essbaren Materialien ist die Option ausgegraut.

Wenn ihr euch unsicher seid, ob ein Material als essbar gilt, könnt ihr das im Menü überprüfen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Neben dem traditionellen Kochen gibt es noch zwei alternative Wege, um Mahlzeiten zu erhalten. Ihr könnt Zutaten in ein Feuer legen, um sie zu rösten. Die Heilwirkung von gerösteter Nahrung ist 50 % höher als im normalen Zustand. Befindet ihr euch in einem Gebiet mit eisigen Temperaturen, könnt ihr Zutaten gefrieren lassen, wenn ihr sie auf den Boden legt. Die Heilwirkung von gefrorener Nahrung ändert sich nicht. Sie erhält aber den Effekt „Hitzeschutz“ .



Gerichte mit Zusatzeffekten kochen

Das Kochsystem ist nicht so kompliziert, wie es den Anschein hat. Solange ihr an den Unterschied zwischen Mahlzeiten und Medizin denkt, wird immer ein Gericht entstehen. Welches Gericht es ist, ist im Grunde egal, da die gewählten Zutaten ausschlaggebend sind. Ein Gericht kann abhängig von der Anzahl der Zutaten mehr oder weniger Herzen heilen. Und mit entsprechenden Zutaten könnt ihr einem Gericht auch einen Zusatzeffekt verpassen.

Fügt ihr einem Rezept zum Beispiel eine Schwertbanane hinzu, steigert das fertige Gericht die Angriffskraft. Gebt ihr stattdessen einen Spurtlotos hinzu, wird das Lauftempo erhöht. Bedenkt dabei, dass ein Gericht nur einen Zusatzeffekt haben kann und sucht die Zutaten dementsprechend aus. Benutzt ihr viele Zutaten mit dem gleichen Effekt, wird die Wirkung verstärkt. Kocht ihr zum Beispiel vier oder fünf Schwertbananen, erhaltet ihr Kraft-Kochobst der Stufe 3.

Simpel und äußerst nützlich: Kocht fünf Schwerbananen, um einen hohen Angriffsbonus zu erhalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Anzahl und Qualität der Zutaten hat auch Auswirkungen auf die Effektdauer. Die effektivsten Gerichte erhaltet ihr, wenn ihr Sternensplitter oder Drachenteile hinzugebt. Die beste Zutat dafür ist das Horn eines Drachen, das die Effektdauer um 30 Minuten erhöht.

Die Beschreibungen der Materialien geben Auskunft darüber, welche Effekte sie beim Kochen auslösen. Noch schneller könnt ihr das vom Präfix der Zutaten ableiten. So fangen alle Materialiennamen, die die Angriffskraft erhöhen, mit „Schwert-“ an. Die folgende Tabelle verschafft euch einen Überblick über alle Präfixe und die entsprechenden Zusatzeffekte.

Präfix Zusatzeffekt Maxi- volle Heilung + Zusatzherzen Ausdauer- Ausdauererholung Fit- volle Ausdauererholung + Zusatzausdauer Frost- Hitzeschutz Glut- Kälteschutz Lösch- Brandschutz Zitter- Elektroschutz Schwert- Angriffskraft ↑ Rüst- Abwehr ↑ Spurt- Tempo ↑ Schleich- Schleichen ↑ Leucht- Leuchten Klammer- Rutschreduktion Sonnen- Miasmaerholung

Alle 228 Rezepte im Überblick

Wie wir bereits ausgeführt haben, müsst ihr euch nicht akribisch an Rezepte halten, um hilfreiche Gerichte zu kochen. Nichtsdestotrotz gibt es im Spiel ein Rezeptbuch, das aus 228 verschiedenen Rezepten besteht.

Das Rezeptbuch könnt ihr im Proviant-Menü öffnen, wenn ihr die X-Taste drückt. Um dort einen Eintrag freizuschalten, müsst ihr ein Gericht einmal gekocht haben. Die folgende Tabelle zeigt euch, wie ihr alle Gerichte am einfachsten kochen und das Rezeptbuch vervollständigen könnt.

Nr. Gericht Zutaten 1 Pilzspieß beliebiger Pilz 2 Fleischspieß mit Pilzen beliebiges Fleisch + beliebiger Pilz 3 Fischspieß mit Pilzen beliebiger Fisch + beliebiger Pilz 4 Fleischspieß beliebiges Fleisch 5 Fischspieß beliebiger Fisch 6 Meeresfrüchtespieß beliebiges Schalentier + beliebiger Fisch 7 Riesenfleischspieße 4 unterschiedliche Fleischstücke 8 Riesenfischspieße 4 unterschiedliche Fische 9 Dampfobst beliebige Pflanze + beliebiges Obst 10 Tomaten-Dampfgemüse beliebige Pflanze + Hyrule-Tomate 11 Dampfpilze beliebiger Pilz + beliebige Pflanze 12 Dampffleisch beliebiges Fleisch + beliebige Pflanze 13 Dampffisch beliebiger Fisch + beliebige Pflanze 14 Bratchilis Chili 15 Röstnüsse beliebige Nuss 16 Wildgemüse beliebige Pflanze 17 Wildgemüse-Schmaus 4 unterschiedliche Gemüsesorten 18 Röstknolle Ausdauerknolle 19 Butterknolle Ziegenbutter + Ausdauerknolle 20 Pilzspießteller 4 unterschiedliche Pilze 21 Wild-Schaschlik Wild + Goronengewürz 22 Edelwild-Schaschlik Edelwild + Goronengewürz 23 Luxuswild-Schaschlik Luxuswild + Goronengewürz 24 Krabbenpfanne beliebige Krabbe + Goronengewürz 25 Grillteller beliebiger Fisch + beliebiges Standardfleisch 26 Edelgrillteller beliebiger Fisch + beliebiges Edelfleisch 27 Luxusgrillteller beliebiger Fisch + beliebiges Luxusfleisch 28 Schmorgemüse beliebige Pflanze + Steinsalz 29 Schmorpilze beliebiger Pilz + Steinsalz 30 Schmorbraten beliebiges Standardfleisch + Steinsalz 31 Edelschmorbraten beliebiges Edelfleisch + Steinsalz 32 Luxusschmorbraten beliebiges Luxusfleisch + Steinsalz 33 Schmorfisch beliebiger Fisch + Steinsalz 34 Schmorkrabbe beliebige Krabbe + Steinsalz 35 Kräuterpfanne beliebige Pflanze + Goronengewürz 36 Duftpilzpfanne beliebiger Pilz + Goronengewürz 37 Chili-Fleisch beliebiges Fleisch + Chili 38 Chili-Fisch beliebiger Fisch + Chili 39 Meeresfrüchteeintopf beliebiger Fisch + Ölflasche + Ausdauerknolle 40 Frittier-Geflügel Geflügel + Ölflasche 41 Frittier-Edelgeflügel Edelgeflügel + Ölflasche 42 Frittier-Luxusgeflügel Luxusgeflügel + Ölflasche 43 Knusperfisch beliebiger Fisch + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 44 Knusperschnapper beliebiger Schnapper + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 45 Knusperlachs Maxi-Lachs + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 46 Obst mit Pilzen beliebiger Pilz + beliebiges Obst 47 Kochobst beliebige Obst 48 Kochobst-Schmaus 4 verschiedene Obstsorten 49 Kochtomaten Hyrule-Tomate 50 Tomatensuppe Hyrule-Tomate + Milch + Steinsalz 51 Pilz-Tomateneintopf beliebiger Pilz + Hyrule-Tomate 52 Tomatenbouillabaisse beliebiger Fisch + Hyrule-Tomate 53 Gemüsesuppe beliebige Pflanze + Milch + Steinsalz 54 Gemüsecremesuppe beliebiges Gemüse + Milch + Steinsalz 55 Pilzcremesuppe beliebiger Pilz + beliebige Pflanze + Milch + Steinsalz 56 Fleischsuppe beliebiges Fleisch + beliebige Pflanze + Milch + Steinsalz 57 Fischsuppe beliebiger Fisch + beliebige Pflanze + Milch + Steinsalz 58 Schneckensuppe Milch + Ziegenbutter + Schleichschnecke + Tabanta-Weizen 59 Herzchensuppe beliebige Rübe + Milch + Frostmelone + Zitterfrucht 60 Festtagsgemüse beliebige Pflanze + Ausdauerhonig 61 Festtagspilze beliebiger Pilz + Ausdauerhonig 62 Festtagsgulasch beliebiges Fleisch + Ausdauerhonig 63 Festtagsfisch beliebiger Fisch + Ausdauerhonig 64 Curryreis Goronengewürz + Hyrule-Reis 65 Gemüsecurry beliebiges Gemüse + Goronengewürz + Hyrule-Reis 66 Wildcurry Wild + Goronengewürz + Hyrule-Reis 67 Edelwildcurry Edelwild + Goronengewürz + Hyrule-Reis 68 Luxuswildcurry Luxuswild + Goronengewürz + Hyrule-Reis 69 Geflügelcurry Geflügel + Goronengewürz + Hyrule-Reis 70 Edelgeflügelcurry Edelgeflügel + Goronengewürz + Hyrule-Reis 71 Luxusgeflügelcurry Luxusgeflügel + Goronengewürz + Hyrule-Reis 72 Fischcurry beliebiger Schnapper + Goronengewürz + Hyrule-Reis 73 Käsecurry Hateno-Käse + Goronengewürz + Hyrule-Reis 74 Karotteneintopf beliebige Karotte + Milch + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 75 Kürbiseintopf beliebiger Kürbis + Milch + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 76 Fleischeintopf beliebiges Standardfleisch + Milch + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 77 Edeleintopf beliebige Edelfleisch + Milch + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 78 Luxuseintopf beliebiges Luxusfleisch + Milch + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 79 Fleischkürbis beliebiges Fleisch + beliebiger Kürbis 80 Gemüserisotto beliebiges Gemüse + Ziegenbutter + Hyrule-Reis + Steinsalz 81 Pilzrisotto beliebiger Pilz + Ziegenbutter + Hyrule-Reis + Steinsalz 82 Lachsrisotto Maxi-Lachs + Ziegenbutter + Hyrule-Reis + Steinsalz 83 Krabbenrisotto beliebige Krabbe + Ziegenbutter + Hyrule-Reis + Steinsalz 84 Käserisotto beliebiger Pilz + Hateno-Käse + Hyrule-Reis + Steinsalz 85 Geflügel-Pilaw Geflügel + Ei + Ziegenbutter + Hyrule-Reis 86 Edelgeflügel-Pilaw Edelgeflügel + Ei + Ziegenbutter + Hyrule-Reis 87 Luxusgeflügel-Pilaw Luxusgeflügel + Ei + Ziegenbutter + Hyrule-Reis 88 Paella beliebige Krabbe + beliebiger Schnapper + Ziegenbutter + Hyrule-Reis + Steinsalz 89 Curry-Pilaw Goronengewürz + Ziegenbutter + Hyrule-Reis 90 Spiegelei mit Reis Ei + Hyrule-Reis 91 Bratreis beliebiges Fleisch + Ei + Hyrule-Reis + Ölflasche 92 Meeresfrüchtereis beliebiger Schnapper + Hyrule-Reis + Steinsalz 93 Krabbenreis beliebige Krabbe + Ei + Hyrule-Reis + Steinsalz 94 Wild-Reis Wild + Hyrule-Reis + Steinsalz 95 Edelwild-Reis Edelwild + Hyrule-Reis + Steinsalz 96 Luxuswild-Reis Luxuswild + Hyrule-Reis + Steinsalz 97 Fleisch mit Käse Wild + Hateno-Käse + Hyrule-Reis + Steinsalz 98 Edelfleisch mit Käse Edelwild + Hateno-Käse + Hyrule-Reis + Steinsalz 99 Luxusfleisch mit Käse Luxuswild + Hateno-Käse + Hyrule-Reis + Steinsalz 100 Kräuter-Reisbällchen beliebige Pflanze + Hyrule-Reis 101 Pilz-Reisbällchen beliebiger Pilz + Hyrule-Reis 102 Fleisch-Reisbällchen beliebiges Fleisch + Hyrule-Reis 103 Fisch-Reisbällchen beliebiger Fisch + Hyrule-Reis 104 Milch-Gemüserisotto beliebige Pflanze + Milch + Hyrule-Reis 105 Weizenbrot Steinsalz + Tabanta-Weizen 106 Schmelzkäsebrot Hateno-Käse + Tabante-Weizen 107 Tomatenpizza Hateno-Käse + Hyrule-Tomate + Tabanta-Weizen 108 Fleischpastete beliebiges Fleisch + Ziegenbutter + Steinsalz + Tabanta-Weizen 109 Fischpastete beliebiger Fisch + Ziegenbutter + Steinsalz + Tabanta-Weizen 110 Tomate mit Käse Hateno-Käse + Hyrule-Tomate 111 Käsebackfisch beliebiger Fisch + Hateno-Käse 112 Omelett Ei 113 Gemüseomelett beliebige Pflanze + Ei + Ziegenbutter + Steinsalz 114 Pilzomelett beliebiger Pilz + Ei + Ziegenbutter + Steinsalz 115 Käseomelett beliebiger Pilz + Ei + Hateno-Käse + Steinsalz 116 Butterapfel Apfel + Ziegenbutter 117 Honigobst beliebiges Obst + Ausdauerhonig 118 Honigbonbon Ausdauerhonig 119 Bratbanane Rohrzucker + Schwertbanane + Tabanta-Weizen 120 Eierpudding Ei + Rohrzucker + Milch 121 Crêpe Ei + Rohrzucker + Milch + Tabanta-Weizen 122 Wildbeeren-Crêpe Ei + Rohrzucker + Milch + Tabanta-Weizen + Wildbeere 123 Honig-Crêpe Ei + Rohrzucker + Milch + Tabanta-Weizen + Ausdauerhonig 124 Nusskuchen beliebige Nuss + Rohrzucker + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 125 Obsttorte beliebiges Obst + Apfel + Rohrzucker + Tabanta-Weizen 126 Karottenkuchen beliebige Karotte + Rohrzucker + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 127 Kürbiskuchen beliebiger Kürbis + Rohrzucker + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 128 Käsekuchen Rohrzucker + Hateno-Käse + Tabanta-Weizen 129 Obstkuchen beliebiges Obst + Rohrzucker + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 130 Apfelkuchen Apfel + Rohrzucker + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 131 Eiertorte Ei + Rohrzucker + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen 132 Warme Milch Milch 133 Vaai Will Vooi Frostmelone + Palmfrucht + Steinsalz + Zitterfrucht 134 Monstereintopf beliebiger Fisch + beliebiges Fleisch + Monster-Essenz 136 Monstersuppe Milch + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen + Monster-Essenz 137 Monstercurry Goronengewürz + Hyrule-Reis + Monster-Essenz 138 Monster-Reisbällchen Hyrule-Reis + Steinsalz + Monster-Essenz 139 Monsterkuchen Rohrzucker + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen + Monster-Essenz 140 Magiereintopf beliebiger Fisch + beliebiges Fleisch + Finsterklumpen 141 Magiersuppe Milch + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen + Finsterklumpen 142 Magier-Curry Goronengewürz + Hyrule-Reis + Finsterklumpen 143 Magierreisbällchen Hyrule-Reis + Steinsalz + Finsterklumpen 144 Magierkuchen Rohrzucker + Ziegenbutter + Tabanta-Weizen + Finsterklumpen 145 Dubiose Matsche nicht essbare Dinge 146 Harter Brocken beliebiges Erz 147 Röstapfel Apfel 148 Röst-Goldapfel Goldapfel 149 Röst-Chili Chili 150 Röst-Hyrule-Tomate Hyrule-Tomate 151 Röst-Wildbeere Wildbeere 152 Röst-Zitterfrucht Zitterfrucht 153 Röst-Frostmelone Frostmelone 154 Röst-Palmfrucht Palmfrucht 155 Röst-Schwertbanane Schwertbanane 156 Röst-Spurtlotos Spurtlotos 157 Röst-Schwertgras Schwergras 158 Röst-Rüstgras Rüstgras 159 Röst-Spurtkarotte Spurtkarotte 160 Röst-Fitkarotte Fitkarotte 161 Röst-Rüstungskürbis Rüstungskürbis 162 Röst-Sonnenkürbis Sonnenkürbis 163 Röstrübe Maxi-Rübe 164 Große Röstrübe Große Maxi-Rübe 165 Röst-Himmelspilz Himmelspilz 166 Röst-Hyrule-Pilz Hyrule-Pilz 167 Röstausdauerling Ausdauerling 168 Röstspurtling Spurtling 169 Röstglutling Glutling 170 Röstfrostling Frostling 171 Röstzitterling Zitterling 172 Röstschwertling Schwertling 173 Röstrüstling Rüstling 174 Röstschleichling Schleichling 175 Röst-Leuchtpilz Leuchtpilz 176 Röstfittling Fittling 177 Röst-Trüffel Maxi-Trüffel 178 Röst-Edeltrüffel Maxi-Edeltrüffel 179 Grill-Wild Wild 180 Grill-Edelwild Edelwild 181 Grill-Luxuswild Luxuswild 182 Grill-Geflügel Geflügel 183 Grill-Edelgeflügel Edelgeflügel 184 Grill-Luxusgeflügel Luxusgeflügel 185 Röst-Arowana Uralter Arowana 186 Röstbarsch beliebiger Barsch 187 Röstforelle beliebige Forelle 188 Röstkarpfen beliebiger Karpfen 189 Röstschnapper beliebiger Schnapper 190 Röst-Höhlenfisch Leucht-Höhlenfisch 191 Röst-Maxi-Barsch Maxi-Barsch 192 Röst-Maxi-Lachs Maxi-Lachs 193 Röstkrabbe beliebige Krabbe 194 Röst-Schleichschnecke Schleichschnecke 195 Röstkastanie Vogelnuss 196 Rösteichel Eichel 197 Röst-Ei Ei 198 Gekochtes Ei Ei (im Wasser einer heißen Quelle kochen) 199 Gefrorenes Wild Wild (bei frostigen Temperaturen gefrieren lassen) 200 Gefrorenes Edelwild Edelwild (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 201 Gefrorenes Luxuswild Luxuswild (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 202 Gefrorenes Geflügel Geflügel (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 203 Gefrorenes Edelgeflügel Edelgeflügel (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 204 Gefrorenes Luxusgeflügel Luxusgeflügel (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 205 Gefrorener Arowana Uralter Arowana (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 206 Gefrorener Barsch beliebiger Barsch (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 207 Gefrorene Forelle beliebige Forelle (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 208 Gefrorener Karpfen beliebiger Karpfen (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 209 Gefrorener Schnapper beliebiger Schnapper (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 210 Gefrorener Höhlenfisch Leucht-Höhlenfisch (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 211 Gefrorener Maxi-Barsch Maxi-Barsch (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 212 Gefrorener Maxi-Lachs Maxi-Lachs (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 213 Gefrorene Krabbe beliebige Krabbe (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 214 Gefrorene Schnecke Schleichschnecke (bei eisigen Temperaturen gefrieren lassen) 215 Ausdauer-Medizin beliebiges Monsterteil + Ausdauerschnecke oder Ausdauerkäfer 216 Spurt-Medizin beliebiges Monsterteil + Spurtechse oder Spurtkröte 217 Scharfe Medizin beliebiges Monsterteil + Glutlibelle oder Glutflügler 218 Kühlungs-Medizin beliebiges Monsterteil + Frostlibelle oder Frostflügler 219 Elektro-Medizin beliebiges Monsterteil + Zitterlibelle oder Zitterflügler 220 Brandschutz-Medizin beliebiges Monsterteil + Löschflügler oder Löschechse 221 Kraft-Medizin beliebiges Monsterteil + Schwertkäfer 222 Abwehr-Medizin beliebiges Monsterteil + Rüstungskäfer 223 Schleich-Medizin beliebiges Monsterteil + Schleichwürmchen 224 Anti-Rutsch-Medizin beliebiges Monsterteil + Klammerkröte oder Klammerechse 225 Leucht-Medizin beliebiges Monsterteil + Düsterwürmchen 226 Fitness-Medizin beliebiges Monsterteil + Fitkröte 227 Maxi-Medizin beliebiges Monsterteil + Maxi-Echse 228 Feenwasser Fee

