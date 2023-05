Nachdem ihr die Phänomene der vier Regionen in Zelda: Tears of the Kingdom untersucht und auch Schloss Hyrule erkundet habt, bleibt nur noch ein Geheimnis ungelüftet. Und zwar die Existenz des fünften Weisen, den ihr in den Erinnerungen gesehen habt. Wo ihr den fünften Weisen findet, erklären wir euch in diesem Guide.

Wo die Suche nach dem fünften Weisen beginnt

Diese Hauptmission ist deswegen so knifflig, weil ihr keine Zielmarkierung auf der Karte erhaltet. Als einzigen Anhaltspunkt bekommt ihr den Hinweis, dass ihr nach Ruinen suchen sollt. Die Lösung für euer Problem findet ihr im Dorf Kakariko, das südöstlich vom Spähpunkt in West-Necluda liegt.

In Kakariko findet ihr die Ruine, die euch mehr Hinweise zum fünften Weisen liefert. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im östlichen Teil des Dorfs stehen Paya und Tauro vor den Kranzruinen. Von der falschen Zelda haben sie die Anweisung bekommen, dass sich niemand den Ruinen nähern soll, weshalb ihr zuvor die Ruinen nicht unter die Lupe nehmen durftet. Nachdem ihr die Situation erklärt, erhaltet ihr eine neue Mission und müsst dafür zunächst in die schwebende Ruine gelangen, um ein Foto von der Inschrift auf der Steintafel zu machen.

Geheimnis der Kranzruinen

Lauft auf die Ruinen zu und klettert erst geradeaus und dann links die Holztreppe hinauf. Anschließend stellt ihr euch auf die Plattform mit dem roten Laken und setzt den Deckensprung ein. Oben auf der Holzbrücke stellt ihr euch wieder auf das rote Tuch und benutzt den Deckensprung, um in die schwebende Ruine zu gelangen. Macht danach ein Foto von der Steintafel und zeigt Tauro das Bild.

An dieser Stelle müsst ihr den Deckensprung einsetzen, um in die Ruine zu springen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sonau-Ruinen in Phirone finden

Als Nächstes müsst ihr zu den von Tauro erwähnten Sonau-Ruinen aufbrechen. Als Ausgangspunkt wird der Turm im Pappel-Hochland auf eurer Karte markiert. Vom Turm aus fliegt ihr in südöstlicher Richtung zum Dracoto-See. Der Rauch eines Lagerfeuers zeigt euch aus der Ferne Tauros Position, der gerade eine Ruine untersucht.

Blitzstrahl-Set finden

In der Ruine steht Tauro vor einem Wandbild. Hier erfahrt ihr, dass ihr die Blitztrahl-Rüstung tragen und eine Sonau-Energiesphäre beim „Schwanz der Schlange“ als Opfer darbringen müsst. In der Kammer steht oben eine Schatztruhe mit dem ersten Teil des Blitzstrahl-Sets. Wenn ihr dem Dracoto-Fluss südwärts folgt, werdet ihr zwei weitere Kammern mit Schatztruhen entdecken, in denen die restlichen zwei Rüstungsteile liegen.

Die drei Schatztruhen-Symbole zeigen euch die Fundorte der Ruinen, in denen die Teile der Blitzstrahl-Rüstung liegen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Altar der Schwanzspitze finden

Nachdem ihr das Blitzstrahl-Set gefunden habt, müsst ihr dieses anlegen und die letzte Ruine bei der Schwanzspitze finden. Folgt dazu einfach dem Dracoto-Fluss und ihr werdet am Ende im Westen an der Felswand die Kammer entdecken, in der der Altar steht. Holt danach eine Sonau-Energiesphäre aus eurem Inventar und legt sie auf den Altar.

Hier befindet sich der Altar der Schwanzspitze. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Donnergrollinseln durchqueren

Anschließend erscheinen im Himmel neue Inseln. Begebt euch zum Turm im Pappel-Hochland, um von hier aus nach Süden zu fliegen und die Donnergrollinseln zu erreichen. Am Ende der Donnergrollinseln erreicht ihr die Drachenkopfinsel, wo euch ein großes Tor den Weg versperrt. Um dieses Tor öffnen zu können, müsst ihr mindestens 10 Herzen haben. Sofern ihr eure Herzen nicht gegen Ausdauer getauscht habt, werdet ihr diese Bedingung bestimmt schon erfüllen.

Ihr benötigt 10 Herzen, um in dieser Hauptquest voranschreiten zu können. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Weisung aus uralten Zeiten (Konstruktorium)

Hinter dem Tor findet ihr eine antike Maske. Mineru, die fünfte Weise, spricht zu euch und bittet euch, dem Lichtstrahl der Maske zu folgen. Geht mit der Maske nach unten, baut euch einen Gleiter und fliegt nach Norden zum Bituo-Tal. Platziert die Maske dort auf dem Alter und die Ruine erhebt sich. Geht mit der Maske zum Lift beim Abgrund am Bituo-Tal und fahrt in den Untergrund zum Konstruktorium.

Benutzt Sonau-Energiesphären, wenn eure Batterie für den Flug nicht ausreicht. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Konstruktorium findet ihr Mineru, die ihren Geist an ein Konstrukt gebunden hat. Das Konstrukt ist jedoch unvollständig und ihr müsst die fehlenden Teile aus den umliegenden Fabriken beschaffen. In jeder Fabrik gilt es ein kniffliges Rätsel zu lösen. Die Lösungen dafür könnt ihr euch in den folgenden Videos ansehen.

Linkes Bein

Rechtes Bein

Linker Arm

Rechter Arm

Weg zum Geistertempel

Bosskampf gegen Gestohlenes Konstrukt

