Wenn ihr in der Gerudo-Wüste von Zelda: Tears of the Kingdom unterwegs seid, werdet ihr nachmittags mit hohen Temperaturen zu kämpfen haben. Die Hitze sorgt dafür, dass ihr kontinuierlich Lebenspunkte verliert. Mit dem Wüsten-Rüstungsset könnt ihr der Hitze trotzen. Wo ihr das komplette Set findet, erfahrt ihr in diesem Guide.

Wüsten-Stirnband

Das Wüsten-Stirnband gibt es beim Wüstenbasar für 450 Rubine zu kaufen. Der Wüstenbasar liegt genau in der Mitte zwischen dem Stall der Schlucht und Gerudo-Stadt. Um der Hitze zu entgehen, solltet ihr am besten vormittags oder nachts zum Wüstenbasar aufbrechen. Nachts wird es in der Wüste jedoch ziemlich kalt, sodass ihr Winterkleidung braucht, die ihr aber wahrscheinlich bereits besitzt.

Nach dem Eingang zur Gerudo-Wüste findet ihr einen Sandrobben-Verleih. Mit einer Sandrobbe werdet ihr den Wüstenbasar im Nu erreichen. In der Nähe der Oase findet ihr dort den Rüstungsstand von Saiga, die das Wüsten-Stirnband verkauft.

Beim Wüstenbasar könnt ihr das Wüsten-Stirnband kaufen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wüsten-Schulterschutz und Wüsten-Beinschutz

Die anderen beiden Teile des Wüsten-Sets könnt ihr in Gerudo-Stadt kaufen. Hier gibt es im Osten der Stadt den Gerudo-Geheim-Club, der die Männerkleidung anbietet. Die Tür zum Gerudo-Geheim-Club geht jedoch nicht auf und ihr müsst einen anderen Weg hineinfinden. Blickt deswegen nach dem Haupteingang der Stadt direkt nach links zum Brunnen, wo das Wasser in den Untergrund fließt. Wenn ihr die Gerudo-Story noch nicht beendet habt, sieht die Stadt etwas anders aus, aber der Weg zum Gerudo-Geheim-Club ist gleich.

Ihr müsst hier hineinspringen, um unter der Stadt einen Weg in den Gerudo-Geheim-Club zu finden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Springt in den Brunnen und zerstört links den Felsbrocken. Folgt dem Pfad und räumt weitere Felsen aus dem Weg. Danach geht es nach links, wo ihr zwei weitere Felsen zerstören müsst. Anschließend biegt ihr wieder nach links ab. Sechs auffällige Säulen symbolisieren euch, dass ihr richtig seid. Stellt euch zwischen die Säulen und setzt den Deckensprung ein, um direkt im Gerudo-Geheim-Club zu landen. Hier könnt ihr euch den Wüsten-Schulterschutz für 1.300 Rubine und den Wüsten-Beinschutz für 650 Rubine kaufen.

Wenn ihr trotz der Beschreibung Probleme habt, den Gerudo-Geheim-Club zu finden, könnt ihr euch den Weg im folgenden Video noch mal ansehen!

