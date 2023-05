Die Kälte ist eine tückische Wetterbedingung, die euch in Zelda: Tears of the Kingdom häufiger vor Probleme stellt. Wir verraten euch in diesem Guide, wo ihr euch Winterkleidung besorgen könnt, um der Kälte zu trotzen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Alte Winterhose finden

Bereits auf der vergessenen Himmelsinsel bekommt ihr es mit niedrigen Temperaturen zu tun. Auf dem Weg zum Gutanbatji-Schrein müsst ihr nämlich ein verschneites Gebiet durchqueren. Den Aufstieg müsst ihr leider noch ohne Winterkleidung meistern. Stattdessen müsst ihr euch ein warmes Gericht kochen, indem ihr Chilis in einen Kochtopf werft.

Nachdem ihr den Gutanbatji-Schrein abgeschlossen und den Deckensprung erhalten habt, könnt ihr euch jedoch direkt die Alte Winterhose besorgen. Rechts von dem erwähnten Schrein müsst ihr den Deckensprung bei der Felsdecke einsetzen, um zum großen Baumstumpf zu gelangen. Im Inneren des Baumstumpfs findet ihr rechts in der Ecke eine Schatztruhe mit der Winterhose.

Auf der vergessenen Himmelsinsel könnt ihr bereits eine Winterhose finden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Orni-Rüstungsset finden

Die Winterhose wird leider nicht immer ausreichen. Auf dem Weg zum Windtempel in den Hebra-Bergen werdet ihr zweifachen Kälteschutz benötigen. Ihr braucht also mindestens noch ein zweites Rüstungsteil, das den Effekt „Kälteschutz“ hat. Das trifft auf das Orni-Rüstungsset zu. Diese Rüstung könnt ihr euch im Dorf der Orni im Nordwesten von Hyrule kaufen. Da ihr euch innerhalb der Hauptstory zum Dorf begeben müsst, werdet ihr diese Möglichkeit kaum verpassen. Sucht im Dorf die Hütten nach dem Rüstungsladen ab, wo ihr folgendes Sortiment vorfindet:

Anti-Schnee-Federn : 650 Rubine

: 650 Rubine Orni-Gewand : 500 Rubine

: 500 Rubine Orni-Hose: 1.000 Rubine

Im Dorf der Orni könnt ihr euch die Rüstung des Vogelvolks kaufen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

