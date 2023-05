Der Windtempel ist in Zelda: Tears of the Kingdom die letzte Herausforderung, die ihr im Zuge der Hauptquest „Tulin aus dem Dorf der Orni“ meistern müsst. Auf der legendären Himmelsarche gilt es fünf Schlösser zu finden und diese mit Tulins Windfähigkeit zu entriegeln. Wir führen euch in diesem Guide Schritt für Schritt durch den kompletten Dungeon.

Alternativ zu unserer Textlösung könnt ihr euch auch im folgenden Video-Guide ansehen, wie ihr den Windtempel abschließt.

1. Schloss im Windtempel

Laut als Erstes nach Norden an der Luke vorbei, bis ihr links und rechts zwei Tore seht. Bedient links den Hebel mit der Ultra-Hand, um das linke Tor zu öffnen. In dem Raum dahinter findet ihr eine Schatztruhe. Beim rechten Tor ist der Hebel zum Öffnen kaputt. Schnappt euch einen Eiszapfen in der Nähe und klebt diesen an den Hebel, damit ihr das Tor öffnen könnt. Statt eines Eiszapfens könntet ihr auch eine Waffe aus eurem Inventar zum Verbinden benutzen. Im geöffneten Raum steht die erste Turbine.

Klebt etwas an den kaputten Hebel, um diesen bewegen zu können. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

2. Schloss im Windtempel

Nutzt danach den Luftstrom, der aus der Luke emporsteigt und fliegt damit nach Norden auf die Spitze der Himmelsarche. Hier könnt ihr die große Luke im Boden mit der Ultra-Hand öffnen. Springt anschließend nach unten und gleitet vorsichtig an den Laserstrahlen vorbei. Unten findet ihr das zweite Schloss. Auf der gegenüberliegenden Seite könnt ihr zudem eine Schatztruhe öffnen.

Öffnet auf der Spitze des Windtempels das große Tor im Boden, um zum zweiten Schloss zu kommen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

3. Schloss im Windtempel

Gleitet wieder nach oben auf das Dach der Himmelsarche. Auf der Ostseite findet ihr eine Ebene weiter unten eine kleine Eisfläche. Hier könnt ihr durchbrechen, um eine Schatztruhe hinter einem Tor zu erreichen. Auf der Westseite vom Dach, ebenfalls eine Ebene weiter unten, gibt es auch eine Schatztruhe – diese befindet sich in einem Eisblock.

Springt danach von der Himmelsarche und gleitet nach Westen. Auf der schwebenden Plattform ganz hinten steht eine weitere Schatztruhe. Wenn euch die Kanone ins Visier nimmt, könnt ihr die Kanonenkugeln mithilfe der Zeitumkehr zurückschicken. Nutzt die gespannten Segel der kleinen Luftschiffe, um euch nach oben zu katapultieren. In der Seite des Himmelsarche solltet ihr eine große Öffnung sehen, um ins Innere des Schiffs zu gelangen.

Durch diese Öffnung kommt ihr ins Innere des Windtempels. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dreht euch direkt nach rechts, wo euch ein paar Fledermäuse vor einem vereisten Abgrund attackieren werden. Stellt euch vor den Abgrund und setzt den Deckensprung ein, um auf das Gewölbe über euch zu gelangen und so über den Abgrund zu gleiten. Schaltet danach links das Konstrukt aus und befördert euch mit dem Deckensprung auf die Ebene über euch.

In einer Ecke findet ihr hier eine Schatztruhe unter Trümmern versteckt. Schließlich erreicht ihr eine Sackgasse mit einem großen Zahnrad an der Decke. Nehmt euch eine Bodenplatte und klebt sie unten an die Stange des Zahnrads. Anschließend bewegt ihr die Platte, damit sich das Zahnrad dreht und das Tor bei der Leiter geöffnet wird. Sobald ihr jedoch aufhört, fällt das Tor wieder zu. Wirkt Zeitumkehr, damit sich das Zahnrad weiterbewegt und ihr schnell durch das Tor schlüpfen könnt. Am Ende der nächsten Leiter besiegt ihr das Konstrukt und aktiviert die Turbine.

Dreht das Zahnrad, bis sich das Tor öffnet und setzt danach Zeitumkehr ein. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

4. Schloss im Windtempel

Geht durch das Tor, das sich geöffnet hat. Im nächsten Raum findet ihr links eine Schatztruhe im Eisblock. Danach müsst ihr das gleiche Spielchen auf der Ostseite des Windtempels wiederholen. Gleitet also erst zur schwebenden Plattform am Ende, um eine Schatztruhe zu öffnen und begebt euch dann ins Innere des Schiffs. Auf dieser Seite ist die Öffnung jedoch vereist und ihr müsst die Eiszapfen zerstören.

Im Inneren findet ihr links eine Schatztruhe hinter den Gittern. Um an diese ranzukommen, müsst ihr einen Eiszapfen zur Truhe lenken und diesen mit der Truhe verbinden. Danach könnt ihr die verbundene Truhe durch die kleine Öffnung stecken und zu euch ziehen.

Jetzt erkundet ihr die andere Seite des Gangs, wo sich ein Mühlrad befindet. Wirkt Zeitumkehr auf das Rad, um auf die andere Seite zu kommen. Besiegt dahinter das Konstrukt und kümmert euch um das nächste Rätsel. Um dieses zu lösen, müsst ihr einen langen Eiszapfen von der Decke schießen und diesen zwischen die zwei Zahnräder kleben, um den Mechanismus in Bewegung zu bringen. Das Tor öffnet sich und dahinter ist die vierte Turbine.

Verbindet die Zahnräder mit einem langen Eiszapfen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

5. Schloss im Windtempel

Lauft dann zurück, von wo ihr gekommen seid, öffnet das große Fenster mithilfe des Hebels und springt raus. Gleitet vorsichtig nach rechts unten und ihr werdet die unterste Ebene des Windtempels erreichen. Schaltet den Konstruktgegner aus und aktiviert die fünfte Turbine.

Das letzte Schloss ist auf der untersten Ebene des Windtempels versteckt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Springt danach über den Abgrund, lauft hinter dem Tor die Treppe hinauf und klettert die Leiter hoch. Danach werdet ihr links Laserstrahlen erblicken. Am Ende dieses Gangs könnt ihr noch die letzte Schatztruhe im Windtempel öffnen. Kehrt abschließend mithilfe des Deckensprungs zum Ausgangspunkt zurück und öffnet die große Luke.

Bosskampf gegen Frosgeira

Der Boss ist nicht besonders schwierig und seine Schwachstellen sind schnell erkennbar: Sie befinden sich hinter den Eisflächen in den drei Teilen seines Körpers. Es gibt zwei Strategien, wie ihr den Bosskampf angehen könnt.

Hinter den Eisflächen befinden sich Frosgeiras Schwachstellen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr über Frosgeira bleibt, wird der Boss Eiszapfen auf euch abfeuern und dabei seine Schwachstelle offenbaren. Dann könnt ihr in den Sturzflug übergehen , um durch die Eisflächen seines Körpers zu krachen und Schaden anzurichten.

, um durch die Eisflächen seines Körpers zu krachen und Schaden anzurichten. Alternativ bleibt ihr unter dem Boss, denn auf der Unterseite liegen die Eisflächen bereits frei. Schießt einen Feuerpfeil ab, um die Eisfläche direkt zu zerstören und feuert danach einen normalen Pfeil auf die Schwachstelle. Ihr könnt die Eisflächen auch mit normalen Pfeilen zerstören, das erfordern dann jedoch zwei Schüsse.

Nach drei Treffern geht Frosgeira in die zweite Phase über. Der Boss erzeugt dabei Tornados denen ihr ausweichen müsst. Ansonsten bleibt eure Vorgehensweise gleich. Nach drei weiteren Treffern ist Frogeira besiegt und ihr habt den Windtempel erfolgreich abgeschlossen.