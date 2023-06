Die Waffen in Zelda: Tears of the Kingdom haben eine begrenzte Haltbarkeit und gehen irgendwann kaputt. Es gibt jedoch eine geheime Methode, um Waffen zu reparieren. Außerdem ist es möglich, ein mit einer Waffe verbundenes Material wieder zu trennen. Wie beides funktioniert, erklären wir euch in diesem Guide.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Haltbarkeit von Waffen wiederherstellen

Wenn ihr Waffen im Kampf einsetzt, nutzen sie sich ab und abgesehen vom Master-Schwert zerbrechen alle Waffen. Kurz bevor eine Waffe zerbricht, erscheint eine Nachricht auf dem Bildschirm und im Inventar blinkt die Waffe danach. Nach drei weiteren Attacken geht sie schließlich kaputt. Kurz bevor die Haltbarkeit einer starken Waffe aufgebraucht ist, solltet ihr das Kampfwerkzeug wechseln. Ihr könnt Waffen, Bögen und Schilde mit einem Trick nämlich reparieren.

Die Reparatur erledigen Fels-Oktoroks für euch. Wenn euch ein Fels-Oktorok bemerkt saugt er Luft ein, um euch danach mit einem feurigen Stein abzuschießen. Legt ihr eine Waffe in ihrer Reichweite auf dem Boden ab, saugen sie die Waffe ein und spucken sie wieder aus. Dadurch wird nicht nur die Haltbarkeit wiederhergestellt, die Waffe erhält auch einen zufälligen Bonus.

Lasst einen Fels-Oktorok eure Waffe einsaugen, um die Haltbarkeit zu reparieren. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr könnt vor der Reparatur das Spiel sichern, um die Prozedur zu wiederholen, wenn ihr einen anderen Zusatzeffekt haben möchtet. Wie bereits erwähnt könnt ihr das auch mit Bögen und Schilden machen. Nur einzigartige Waffen wie die Grimmige-Gottheit-Klinge können Fels-Oktoroks nicht reparieren. Eine Ausnahme stellt der Hylia-Schild dar. Die Haltbarkeit des legendären Schilds könnt ihr auf diese Weise regenerieren.

Fundorte aller Fels-Oktoroks

Eine kleine Einschränkung gibt es bei diesem Trick. Ein Fels-Oktorok kann während eines Blutmond-Zyklus nur eine Reparatur durchführen. Ihr solltet euch deshalb viele Fundorte der Fels-Oktoroks auf eurer Karte markieren. Die Gegner leben hauptsächlich in Eldin in der Nähe des Todesbergs. Alle Fundort könnt ihr der folgenden Karte entnehmen.

Die Karte zeigt euch die Fundorte aller Fels-Oktoroks in Eldin. (Bildquelle: ZeldaMods)

Synthese rückgängig machen

Ein weiterer nützlicher Trick ist das Zerlegen von Waffen und Synthesematerial. Wenn ihr die Synthese im Waffenmenü rückgängig macht, wird das fusionierte Material zerstört. Der sogenannte Zerleger kann hingegen die Materialien trennen, sodass ihr sie behalten könnt. Ihr findet den Zerleger in Taburasa. Es ist der kleine Goron Pupunda neben dem Krämerladen.

Bei Pupunda in Taburasa könnt ihr Waffen und Schilde zerlegen lassen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Für das Zerlegen verlangt Pupunda eine Gebühr von 20 Rubinen. Wenn eine Waffe mit einem guten Material kurz vor dem Zerbrechen ist und ihr sie nicht wie oben beschrieben reparieren wollt, solltet ihr mithilfe des Zerlegers zumindest das wertvolle Material retten.