Zelda: Tears of the Kingdom – Tingle-Set finden

Das Tingle-Set sieht in Zelda: Tears of the Kingdom nicht gerade beeindruckend aus und hat auch schlechte Verteidigungswerte. Nichtsdestotrotz kann das Set in einigen Situationen praktisch sein. Ihr könnt damit nämlich nachts schneller laufen, was die Erkundung der Spielwelt komfortabler machen kann. In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr die Rüstungsteile findet.

Ramdas Schatz: Alle Manuskripte erhalten

Die Tingle-Rüstung gehört zu Ramdas Schätzen. Um die entsprechenden Nebenaufgaben zu erhalten, müsst ihr euch zu Domidak und Prissen begeben, die sich vor der Höhle am Askalt-See aufhalten. Die Höhle liegt in Eldin, etwas nördlich vom Stall am Berge. Von ihnen erhaltet ihr die Nebenaufgabe „Die Jagd nach Ramdas Schatz“, die ihr sogleich in der Höhle abschließen könnt.

An diesem Ort im Süden von Eldin findet ihr Domidak und Prissen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Danach könnt ihr von ihnen drei Manuskripte für je 100 Rubine kaufen, die die Nebenaufgaben für das Tingle-Set aktivieren. Dabei handelt es sich um folgende Aufgaben:

Ramdas Schatz: Zwillingsmanuskript

Ramdas Schatz: Kriegerinnenmanuskript

Ramdas Schatz: Piratenmanuskript

Ihr müsst die Manuskripte nicht kaufen, um die Rüstungsteile finden zu können. Wollt ihr jedoch, dass die Quests als abgeschlossen vermerkt werden, solltet ihr es tun.

Tingles Hemd (Zwillingsmanuskript)

Das erste Manuskript verweist auf die Zwillingsberge in West-Necluda. In dem großen Gebirge gibt es zwei Höhlen. Die Schatztruhe mit Tingles Hemd ist in der Zwillingsberge-Südhöhle versteckt.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle, in der Tingles Hemd liegt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In der Höhle müsst ihr allerdings ein Rätsel lösen, indem ihr Steine auf die richtigen Bodenschalter legt. Die Lösung für das Rätsel findet ihr in der Zwillingsberge-Nordhöhle. Dort gibt es eine Zeichnung an der Decke, die verrät, welche Schalter ihr drücken müsst.

Die ausgefüllten Kreise stellen die Schalter dar, die gedrückt werden müssen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu Tingles Hemd alternativ im folgenden Video an!

Tingles Kapuze (Kriegerinnenmanuskript)

Das Kriegerinnenmanuskript führt euch in den Westen von Hyrule zur Gerudo-Hochebene. Gesucht ist die Höhle in der Statue der achten Kriegerin, die etwas nordwestlich vom Gerudo-Gipfel liegt.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle, in der Tingles Kapuze liegt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um die Höhle öffnen zu können, muss es circa 10 Uhr morgens sein und die Sonne muss scheinen. Dann müsst ihr einen Spiegel aus eurem Inventar herausholen und ihn mit der Ultra-Hand so ausrichten, dass ein Lichtstrahl auf den Spiegel unter dem Kopf der Statue reflektiert wird.

Benutzt einen Spiegel, um das Rätsel zu lösen und den Eingang zu öffnen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Betretet dann die Höhle und erledigt die Gibdos mit Feuer- oder Elektroangriffen. Greift euch danach einen Ventilator und entfernt den Sand von der Schatztruhe, in der Tingles Kapuze liegt.

Schaut euch den Weg zu Tingles Kapuze alternativ im folgenden Video an!

Tingles Strumpfhose (Piratenmanuskript)

In dem Piratenmanuskript wird die Höhle am Schuppenkap beschrieben. Das Schuppenkap liegt ganz im Südosten von Hyrule in der Nähe von Angelstedt.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle, in der Tingles Strumpfhose liegt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Begebt euch also in die Höhle in der Bucht und schwimmt zur Holzplatte, die im Wasser treibt. Um den Eingang zu öffnen, müsst ihr einmal pfeifen (Steuerkreuz unten drücken). Danach müsst ihr auf das Piratenschiff in der Höhle klettern. Hinter Holzkisten findet ihr die versteckte Schatztruhe mit Tingles Strumpfhose.

Schaut euch den Weg zu Tingles Strumpfhose alternativ im folgenden Video an!

