„Auf der Suche nach Wahrheit“ ist die mit Abstand umfangreichste Questreihe in Zelda: Tears of the Kingdom. Ihr müsst insgesamt zwölf einzelne Episoden untersuchen, die mit dem Verschwinden von Zelda in Verbindung stehen. Der Aufwand lohnt sich aber, denn am Ende erhaltet ihr das seltene Kröten-Set!

Alle Belohnungen im Überblick

Je nachdem wie viele Aufgaben der Episodenreihe ihr abschließt, erhaltet ihr immer bessere Belohnungen. Die zahlreichen Rubine sind zwar super, aber die wichtigste Belohnung ist natürlich das Kröten-Set. Wenn ihr diese Rüstung tragt, könnt ihr auch bei Regen problemlos klettern und rutscht nicht mehr ab. Die Belohnungen steigern sich wie folgt:

1. Episode : 50 Rubine

: 50 Rubine 2. Episode : 50 Rubine und Kleeblatt-Kurier-Stoff

: 50 Rubine und Kleeblatt-Kurier-Stoff 3. Episode : 70 Rubine

: 70 Rubine 4. Episode : 50 Rubine und Kröten-Anzug

: 50 Rubine und Kröten-Anzug 5. Episode : 100 Rubine

: 100 Rubine 6. Episode : 100 Rubine

: 100 Rubine 7. Episode : 120 Rubine

: 120 Rubine 8. Episode : 120 Rubine

: 120 Rubine 9. Episode : 100 Rubine und Kröten-Stiefel

: 100 Rubine und Kröten-Stiefel 10. Episode : 150 Rubine

: 150 Rubine 11. Episode : 200 Rubine

: 200 Rubine 12. Episode : 300 Rubine

: 300 Rubine Abschlussbelohnung: Kröten-Kapuze

Alle Episoden von „Auf der Suche nach Wahrheit“

Ihr startet „Auf der Suche nach Wahrheit“ bei Kletis im Kleeblatt-Kurier. Der Kleeblatt-Kurier befindet sich im Tabanta-Grenzland östlich vom Dorf der Orni. Wenn ihr zu den Orni aufbrecht, werdet ihr das Gebäude nicht verfehlen, da es direkt vor der kaputten Brücke des Dorfs der Orni steht.

Bei dieser Questreihe müsst ihr zwölf Ställe in Hyrule aufsuchen, wo ihr von Paen die entsprechenden Aufgaben erhaltet. Auf der folgenden Karte haben wir alle Fundorte für euch eingezeichnet. In welcher Reihenfolge ihr die Episoden angeht ist dabei irrelevant.

Die Karte zeigt euch, wo ihr alle Quests für „Auf der Suche nach Wahrheit“ findet. (Bildquelle: Zelda Dungeon / Bearbeitung: GIGA)

Die Lösungen für alle Quests zeigen wir euch nachfolgend in kurzen Video-Guides!

Das Hühnerorakel

Startpunkt: Stall von Süd-Akkala (Nr. 1 auf unserer Karte).

Oh, du süße Prinzessin

Startpunkt: Stall am Berge (Nr. 2 auf unserer Karte).

Eine Serenade für die Große Fee

Startpunkt: Stall des Waldes (Nr. 3 auf unserer Karte).

Verschwundene Gartengeräte

Startpunkt: Stall der Sümpfe (Nr. 4 auf unserer Karte).

Feinschmecker vermisst

Startpunkt: Stall am Fluss (Nr. 5 auf unserer Karte).

Prinzessin Zelda entführt?!

Startpunkt: Stall der Zwillingsberge (Nr. 6 auf unserer Karte).

Eine schaurige Stimme

Startpunkt: Stall der Hochebene (Nr. 7 auf unserer Karte).

Die versiegelte Quelle

Startpunkt: Stall der Schlucht (Nr. 8 auf unserer Karte).

Die Hilfesuchende

Startpunkt: Stall der Ebene (Nr. 9 auf unserer Karte).

Prinzessin auf dem Monster

Startpunkt: Neuer Stall von Maritta (Nr. 10 auf unserer Karte).

Der Kummer der Ziegen

Startpunkt: Stall der Tabanta-Brücke (Nr. 11 auf unserer Karte).

Zeldas goldenes Pferd

Startpunkt: Stall des Schneelands (Nr. 12 auf unserer Karte).

