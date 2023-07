Das Soldaten-Set ist eine solide Rüstung für den Anfang von Zelda: Tears of the Kingdom. Sie besitzt zwar keinen Zusatzeffekt, hat dafür aber eine höhere Verteidigung. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr das komplette Set frühestmöglich erhaltet.

Alle drei Teile der Rüstung sind in der Höhle „Königlicher Geheimgang“ versteckt. Einen Eingang zu dieser Höhle gibt es in Schloss Hyrule. Wir würden euch aber empfehlen, die Höhle über den zweiten Eingang zu betreten. Dieser befindet sich nämlich im Schutzraum des Spähpostens. Dieser Eingang wird jedoch erst geöffnet, wenn ihr in der Hauptstory eine Region untersucht und einen Dungeon abgeschlossen habt.

Im Königlichen Geheimgang gibt es sehr viele zerstörbare Felsen, die euch den Weg blockieren. Ihr braucht etwas Geduld, um euch hier durchzukämpfen. Ihr solltet in der Höhle ausreichend rostige Zweihänder und Steine finden, um euch Hämmer zu fusionieren. Mit Bomben gelangt ihr viel schneller ans Ziel, aber da sie wertvoll sind, müsst ihr selbst einschätzen, wie viele ihr davon verwenden wollt.

Im folgenden Video zeigen wir euch den kompletten Weg zu allen Teilen der Soldatenrüstung!

Hylia-Beinschutz

Startet im Schutzraum des Spähpostens und betretet durch das Loch in der nördlichen Wand den Königlichen Geheimgang. Zerstört eine Felswand nach der anderen und haltet euch links. Nach einiger Zeit erreicht ihr einen Bereich mit einem Raubschleim. Klettert auf die Plattform über dem Raubschleim und bahnt euch weiter den Weg durch die brüchigen Felsen.

Kurz darauf seht ihr blaue brüchige Felsen vor euch und links einen großen Trümmerhaufen. Den Trümmerhaufen müsst ihr zerstören, um dahinter einen Ruinentrakt zu entdecken. Hier befindet sich die Truhe mit dem Hylia-Beinschutz auf der linken Seite hinter einem Raubschleim.

Zerstört die Trümmer auf der linken Seite, um dahinter die Truhe mit dem Hylia-Beinschutz zu finden. (Bildquelle. Screenshot GIGA)

Hylia-Helm

Danach lauft ihr zurück und folgt den Höhlengang hinter den blauen brüchigen Felsen. Ihr werdet einen schmalen Gang mit Stalbokblins erreichen, die ihr ausschalten solltet. Danach geht es weiter geradeaus, wo ihr noch mehr blaue Felsen aus dem Weg räumen müsst.

Dahinter steigt ihr tiefer in die Höhle hinab. Ihr werdet zu eurer Linken weitere blaue Felsen entdecken. An diesen müsst ihr diesmal vorbeilaufen, bis ihr schließlich ein Gewässer in der Höhle erreicht. Schwimmt geradeaus und stellt euch auf einen Felsen. Blickt danach nach rechts, wo der Eingang in eine Ruine von Trümmern blockiert wird. Schießt ein paar Bombenpfeile drauf, um die Trümmer zu zerstören. Dort findet ihr die Truhe mit dem Hylia-Helm hinter einem Eis-Raubschleim.

Ihr müsst diese unscheinbaren Felsen im Wasser zerstören, um die Truhe mit dem Hylia-Helm zu erreichen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hylia-Rüstung

Anschließend lauft ihr zurück zum Wasser und schwimmt nach rechts zur blauen Trümmerwand. Zerstört wie gewohnt die Felsen und folgt dem Weg geradeaus, bis ihr einen weiteren Ruinentrakt mit Stalbokblins erreicht. Im hinteren rechten Raum müsst ihr den großen Stein mit der Ultra-Hand verschieben. Darunter ist ein Loch im Boden, in das ihr hinabspringen müsst. Danach müsst ihr am Ende des Höhlengags den Deckensprung einsetzen, um in die Zelle mit der Truhe zu gelangen, in der die Hylia-Rüstung liegt.

Verschiebt diesen Stein, um einen Geheimweg zu offenbaren. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

