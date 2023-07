The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist in die Switch-Charts eingeschlagen wie eine Sonau-Bombe. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Nach Story of Seasons beansprucht jetzt ein neuer Nintendo-Hit den ersten Platz in der Bestsellerliste.

Switch-Bestseller: Zelda verliert gegen Pikmin

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo im Mai eines der besten Spiele für die Switch auf den Markt gebracht – das spiegelt sich auch im Erfolg des Spiels wider. Etliche Wochen lang thronte das Open-World-Abenteuer im Nintendo eShop auf dem ersten Platz der Bestseller-Liste.

Doch dann musste sich Links Abenteuer einem neuen Herausforderer geschlagen geben – dem neuen Farming-Hit Story of Seasons: A Wonderful Life. Das Spiel erschien Ende Juni für die Nintendo Switch und konnte sich seitdem auf dem ersten Platz halten.

Doch damit ist jetzt Schluss! Denn wer jetzt einen Blick in die Liste im Nintendo eShop wirft, wird feststellen, dass Story of Seasons auf den dritten Platz abgerutscht ist. Link verteidigt weiterhin die Ehre Hyrules und sorgt dafür, dass Tears of the Kingdom immerhin die Silbermedaille für sich beanspruchen kann.

Den ersten Platz jedoch sichert sich aktuell Pikmin 4 – Nintendos nächster Sommer-Hit für die Nintendo Switch:

Pikmin 4 - Nintendo Direct

Was erwartet euch in Pikmin 4?

Hier übernehmt ihr die Rolle eines schiffbrüchigen Astronauten, der auf einem fremden Planeten nach anderen Überlebenden suchen und sein Schiff reparieren muss. Dafür stehen ihm die namensgebenden Pikmin zur Seite, die sowohl für die Lösung von Rätseln, zum Bekämpfen feindlicher Fauna und für den Abtransport wertvoller Güter dienen.

Erstmals in der Reihe werden Spieler anscheinend in der Lage sein, ihren Helden komplett selbst zusammenzustellen und ihm ein eigenes Aussehen zu verpassen (Quelle: spieletipps).

Abseits der Top 3 gibt es übrigens eine kleine Überraschung: Auf dem vierten Platz hat sich gerade Thief Simulator eingenistet. Das dürfte vor allem am 90-Prozent-Rabatt liegen. Der trashige Simulator kostet aktuell nur 1,99 Euro statt 19,99 Euro.