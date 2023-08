Das Flammen-Set ist eine der neuen Rüstungen in Zelda: Tears of the Kingdom. Bei Hitze erzeugt der letzte Schlag einer Kombo oder ein Aufladeangriff zusätzlich einen Feuerangriff. Aufgrund der Bedingungen ist dieses coole Set leider selten nützlich, aber in der Gerudo-Wüste oder in Eldin könnt ihr den Effekt mal ausprobieren. Wo ihr die Rüstungsteile des Sets findet, erklären wir euch in diesem Guide.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Inhaltsverzeichnis 1. Flammenhose 2. Flammenwams 3. Flammenkopfschmuck

Flammenhose

Euer erstes Ziel ist der Stall am Berge, den ihr östlich des Turms in der Schlucht von Eldin findet. Nördlich des Stalls ist der Kisinona-Schrein und dahinter befindet sich die Höhle am Askalt-See. Vor der Höhle redet ihr mit Domidak und Prissen, von denen ihr die Quest „Die Jagd nach Ramdas Schatz“ erhaltet.

Um diese Aufgabe abzuschließen, müsst ihr lediglich die Höhle betreten und die richtige Schatztruhe öffnen. In der Höhle gibt es nämlich zahlreiche Truhen, in denen jedoch immer nur ein Rubin liegt. In der gesuchten Truhe befindet sich hingegen die Flammenhose. Es ist eine der Truhen im Boden im hinteren Bereich auf der linken Seite des Raums.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle, in der die Flammenhose liegt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Flammenhose alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Flammenhose finden Abonniere uns

auf YouTube

Flammenwams

Für das zweite Teil der Rüstung müsst ihr euch zum Goronbi-Fluss begeben. Diesen erreicht ihr, wenn ihr von Goronia aus der Hauptstraße nach Süden folgt. Genau bei der Weggabelung findet ihr im Westen die Höhle am Goronbi-Fluss. Da es in der Höhle sehr heiß ist, braucht ihr Rüstungsteile oder Proviant mit einem Brandschutz-Effekt, um hineingehen zu können.

In der Höhle müsst ihr rechts mithilfe der Plattform über die Lava springen. Anschließend lauft ihr zum nächsten Lavafluss, springt auf die Plattform und benutzt Zeitumkehr, damit die Plattform in die andere Richtung treibt. Besiegt danach den Feuer-Raubschleim und werft rechts eine Wasserfrucht in die Lava, um eine Plattform zu erschaffen. Stellt euch drauf und treibt anschließend zur Schatztruhe mit dem Flammenwams.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle, in der der Flammenwams liegt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Flammenwams alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Flammenwams finden Abonniere uns

auf YouTube

Flammenkopfschmuck

Jetzt fehlt nur noch der Flammenkopfschmuck, den ihr in der Südhöhle an der Yunobau findet. Wie es der Name verrät, liegt die Höhle etwas südlich von der Yunobau-Zentrale, die ihr im Laufe der Hauptstory in Eldin aufsuchen müsst.

Schaltet die Horrorblins in der Höhle aus und zerstört die brüchige Wand vor euch. Dahinter findet ihr alle nötigen Teile, um ein Fahrzeug zu bauen, mit dem ihr die Lava überwinden könnt. Auf der anderen Seite des Lavasees steht die Truhe mit dem Flammenkopfschmuck.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle, in der der Flammenkopfschmuck liegt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Flammenkopfschmuck alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Flammenkopfschmuck finden Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.