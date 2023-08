Das Leibwache-Set ist eine gute Rüstung für den Anfang von Zelda: Tears of the Kingdom. Sie hat nämlich eine hohe Abwehr und ihr könnt euch das komplette Set früh beschaffen. Wie das geht, verraten wir euch in diesem Guide.

Fundort des Leibwache-Sets im Video-Guide

Das Leibwache-Set ist eine gute Alternative zum Soldaten-Set. Beide Rüstungen haben eine Basisabwehr von 12 und sind damit besser als andere Sets. Sobald ihr die Sets jedoch aufwertet, erhält das Soldaten-Set eine höhere Verteidigung. Dafür bekommt das Leibwache-Set ab Stufe 2 den Set-Bonus „Aufladeangriff-Ausdauer ↑“.

Der große Vorteil des Leibwache-Sets ist, dass das komplette Set an einem Ort versteckt ist, nämlich in Schloss Hyrule. Das Schloss ist von Anfang an zugänglich, sodass ihr euch direkt am Anfang des Spiels eine Rüstung mit einer hohen Abwehr besorgen könnt. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr ausreichend Ausdauer habt, um den Flug zum Schloss zu schaffen. Ihr müsst eure Ausdauer entweder mindestens zweimal verbessert haben oder ihr kocht euch Proviant, das die Ausdauer regeneriert.

Im folgenden Video zeigen wir euch den kompletten Weg zu allen Teilen der Leibwacherüstung!

Leibwache-Stiefel

Benutzt den Turm am Spähposten und fliegt nach Norden zum Schloss Hyrule. Wie bereits erwähnt, benötigt ihr circa eineinhalb Ringe Ausdauer, um den Thronsaal zu erreichen. Betretet den Thronsaal und verlasst ihn wieder durch einen nordöstlichen Ausgang. Euer Ziel ist der Zertab-mats-Schrein nordöstlich vom Thronsaal. Besitzt ihr zwei oder mehr Ausdauerringe könnt ihr auch direkt zum Schrein gleiten.

Auf der Ebene unter dem Schrein findet ihr einen Eingang, der euch in die Bibliothek führt. Springt über das Geländer auf die untere Ebene und dreht euch um 180 Grad. Aktiviert jetzt die Ultra-Hand und ihr werdet ein Regal erkennen, das ihr verschieben könnt. Dahinter findet ihr das geheime Studierzimmer des Königs, in dem unter anderem eine Schatztruhe mit den Leibwache-Stiefeln steht.

Hinter dem Bücherregal in der Bibliothek findet ihr die Schatztruhe mit den Leibwache-Stiefeln. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Leibwache-Mütze

Begebt euch nun zurück zum Thronsaal. Ihr könnt versuchen euch mit dem Deckensprung von der Bibliothek aus nach oben zu arbeiten oder ihr teleportiert euch schnell zum Turm am Spähposten und fliegt wieder zum Schloss.

Geht in den Thronsaal hinein, biegt direkt nach links ab und verlasst den Thronsaal wieder durch den Ausgang vor euch. Lauft geradeaus zur Klippe und ihr werdet unter euch den Turm erblicken, in dem sich Zeldas Gemach befindet. Springt runter auf die Brücke und betretet das Gemach durch das Loch im Boden. Links in der Ecke des Raums steht die Truhe mit der Leibwache-Mütze.

In Zeldas Gemach steht die Schatztruhe mit der Leibwache-Mütze. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Leibwache-Gewand

Von Zeldas Gemach aus könnt das schwebende Schloss Hyrule verlassen und langsam nach unten gleiten. Euer Ziel ist die Straße, die zum Dritten Wall führt. Hier findet ihr in der Felswand einen Eingang. Hebt die Holztore mit der Ultra-Hand an und lauft drunter durch.

Hier findet ihr den Eingang, der euch zum dritten Rüstungsteil führt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nach der Steintreppe biegt ihr nach links ab und lauft den Korridor entlang. Am Ende biegt ihr erneut nach links ab und geht die Treppe runter zum Übungsplatz. Lauft geradeaus, bis ihr nach der Treppe die Ecke mit dem Miasma erreicht. Stellt euch mitten ins Miasma und setzt schnell den Deckensprung ein, um auf die Ebene über euch zu gelangen. Hier steht die Schatztruhe mit dem Leibwache-Gewand.

