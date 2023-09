Zelda: Tears of the Kingdom – Ursprung-Set finden

Das Ursprung-Set ist an das klassische Outfit aus Links aller erstem Abenteuer angelehnt. Im Gegensatz zu Breath of the Wild könnt ihr das Set in Zelda: Tears of the Kingdom auch ohne Amiibo-Figuren in der Spielwelt finden. Alle Fundorte zeigen wir euch in diesem Guide.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Inhaltsverzeichnis 1. Ursprungshose 2. Ursprungsgewand 3. Ursprungsmütze 4. Heldenschwert

Ursprungshose

Alle drei Teile der Rüstung befinden sich im Untergrund. Im Nordosten der Karte bei der Mine im Kassula-Tal steht die Schatztruhe mit der Ursprungshose. Es ist recht aufwendig dort hinzugelangen, da es an der Oberfläche keinen Abgrund in der Nähe gibt. Sofern ihr das Gebiet noch nicht erschlossen habt, solltet ihr euch zum Abgrund westlich von den Deubran-Ruinen begeben und euch dann nach Westen Wurzel für Wurzel bis zur erwähnten Mine vorkämpfen.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Ursprungshose. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Ursprungshose alternativ im folgenden Video an!

Ursprungsgewand

Weniger Probleme werdet ihr bei der Suche nach dem Ursprungsgewand haben. Die entsprechende Schatztruhe steht südwestlich von der Verlassenen Kakariko-Mine bei der Mine im Zwillingstal. Dank des Abgrunds in Kakariko kommt ihr relativ schnell dorthin.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Ursprungsgewands. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Ursprungsgewand alternativ im folgenden Video an!

Ursprungsmütze

Das dritte Rüstungsteil liegt in einer Schatztruhe im Südosten der Karte in der Mine im Lockfrit-Tal. Begebt euch zum Abgrund nördlich vom Turm in den Labella-Sümpfen und macht euch im Untergrund auf in den Süden, um das Ziel zu erreichen.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Ursprungsmütze. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Ursprungsmütze alternativ im folgenden Video an!

Heldenschwert

Komplettiert wird die Rüstung von dem Heldenschwert, das eine Angriffskraft von 17 hat. Das legendäre Schwert liegt in einer Schatztruhe inmitten des Dalith-Hains.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Heldenschwerts. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Heldenschwert alternativ im folgenden Video an!

