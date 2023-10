Switch-Kracher! Zelda: Tears of the Kingdom gibt’s jetzt besonders günstig

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo in diesem Jahr wahrscheinlich das letzte große Highlight-Spiel für die Nintendo Switch herausgebracht. Wer jetzt noch nicht zugeschlagen hat, sollte das schleunigst nachholen, denn aktuell gibt es den Switch-Kracher für erstaunlich günstige 49,99 Euro.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Schnappt euch Zelda: Tears of the Kingdom für 49,99 Euro bei Amazon

Das Warten hat sich ausgezahlt. Alle Switch-Fans, die bislang widerstehen konnten, sich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom direkt zum oder kurz nach dem Release zu kaufen, können jetzt auf Amazon zuschlagen.

Im Rahmen der Prime Deal Days bietet der Online-Versandriese den Switch-Hit für gerade einmal 49,99 Euro an. Zum Vergleich: Im Nintendo eShop kostet das neue Zelda weiterhin stolze 69,99 Euro – ihr spart unterm Strich also satte 20 Euro (bei Amazon anschauen).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Neuestes Spiel aus dem Zelda-Universum für die Nintendo Switch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 13:23 Uhr

Einzige Bedingung fürs Schnäppchen: Ihr müsst Amazon-Prime-Kunde sein. Wer bislang das Abo nicht abgeschlossen hat, kann den Service aber einfach 30 Tage kostenlos testen, von den Aktionsangeboten profitieren und anschließend das Abo wieder kündigen.

Zelda: Tears of the Kingdom – Finaler Trailer

Für wen lohnt sich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Für alle, die eine Nintendo Switch besitzen und auch nur ein bisschen was mit Open-World-Spielen anfangen können, ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein absoluter Pflichtkauf.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Neuestes Spiel aus dem Zelda-Universum für die Nintendo Switch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 13:23 Uhr

Im Vergleich zum Vorgänger bieten euch die neuen Fähigkeiten und Funktionen mehr Freiheiten und sorgen dafür, dass ihr Rätsel noch kreativer lösen könnt.

Mit den Fähigkeiten Ultrahand und Synthese haben die Entwickler von Zelda: Tears of the Kingdom einen echten Volltreffer gelandet. Wir verraten euch, welche Kombinationen und Fusionen vor allem anfangs besonders praktisch sind:

Zudem bietet sich das neue Zelda perfekt für die nahende Winterzeit an – denn zwischen den Jahren haben ja die meisten von uns etwas mehr Zeit.

Und die werdet ihr auch brauchen. Selbst wenn ihr nur stringent der Story folgt, seid ihr mindestens 60 Stunden beschäftigt. Guckt ihr euch noch ein bisschen um und nehmt die eine oder andere Nebenquest mit, verdoppelt sich eure Spielzeit schnell. Und wer tatsächlich alles im Spiel entdecken will, sollte lieber seinen Terminkalender freischaufeln – denn dann müsst ihr locker über 200 Stunden einplanen.

Zelda ist nicht der einzige Prime-Deal-Days-Schnapper. Die besten Angebote des Shopping-Events auf Amazon, findet ihr hier – stets aktuell:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.