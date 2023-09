Zelda: Tears of the Kingdom – Zeit-Set finden

Das Zeit-Set ist das ikonische Outfit, das Link in Ocarina of Time getragen hat. Wie schon im Vorgänger könnt ihr auch in Zelda: Tears of the Kingdom dieses coole Set bekommen. Anders als in Breath of the Wild sind dafür glücklicherweise keine Amiibo-Figuren nötig. Wir verraten euch in diesem Guide die Fundorte der Rüstungsteile.

Zeithose

Alle Teile der Rüstung sind im Untergrund versteckt. Die Schatztruhe mit der Zeithose findet ihr im Westen der Karte in der Mine im Gerudo-Tal. Ihr könnt die Mine ganz leicht erreichen, da direkt über der Mine an der Oberfläche ein Abgrund auf dem Gerudo-Gipfel existiert.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Zeithose. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Zeithose alternativ im folgenden Video an!

Zeitgewand

Für das Zeitgewand müsst ihr den nordwestlichen Teil des Untergrunds erkunden und euch zur Mine im Tilio-Tal begeben. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr an der Oberfläche in den Abgrund westlich vom Turm auf dem Tilio-Berg springen.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Zeitgewands. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Zeitgewand alternativ im folgenden Video an!

Zeitmütze

Die Zeitmütze befindet sich ganz im Nordwesten des Untergrunds. Die entsprechende Schatztruhe steht hier auf einer Felssäule im nördlichen Teil der Schutars Lavafälle. Es gibt hier leider keinen Abgrund in der Nähe, sodass der Weg bis dorthin mühsam ist. Ihr müsst entweder den weitentfernten Abgrund beim Nördlichen Irrschloss oder bei den Deubran-Ruinen verwenden.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Zeitmütze. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Zeitmütze alternativ im folgenden Video an!

Biggoron-Schwert

Passend zur Zeitrüstung könnt ihr auch das mächtige Biggoron-Schwert (Angriff: 36) aus Ocarina of Time finden. Es befindet sich in einer Schatztruhe im Haus der Knochen, das im Nordosten liegt. Springt dazu an der Oberfläche in den Abgrund beim Totenkopf-Teich in Akkala, um direkt vor der Truhe zu landen. Ihr dürft sie jedoch erst öffnen, nachdem ihr den Stalhinox besiegt habt, der die Schatztruhe bewacht.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Biggoron-Schwerts. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Biggoron-Schwert alternativ im folgenden Video an!

