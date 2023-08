Plötzlich Switch-Topseller: 2 Jahre altes Mario-Spiel landet an der Spitze

Die Nintendo-Switch-Charts zeigen, was die Fans gerade auf der Hybridkonsole zocken. Jetzt schwingt sich plötzlich ein Mario-Spiel an die Spitze, das eigentlich schon fast zwei Jahre auf dem Buckel hat. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fliegt dagegen komplett aus der Top 10.

Mario Party Superstars erobert die Switch-Charts

Mario zeigt in den aktuellen Switch-Charts, warum er das einzig wahre Nintendo-Maskottchen ist. Auch wenn Mario Party Superstars bereits Ende 2021 erschienen ist, setzt sich die Minispiel-Sammlung jetzt plötzlich an die Spitze der Topseller – obwohl es Nintendo-typisch immer noch 59,99 Euro kostet.

Die fünf Spielbretter aus Mario Marty Superstars stammen ursprünglich aus Mario-Party-Spielen für das Nintendo 64. Für die Switch wurden sie allerdings deutlich aufgehübscht. Auch bei den 100 Minispielen handelt es sich um ein Best-Of aus vorherigen Spielen der Reihe. Alle Spielmodi könnt ihr sowohl lokal auf derselben Konsole als auch online im Multiplayer zocken.

Schaut euch hier den Trailer für Mario Party Superstars an:

Mario Party Superstars | Die Party geht in die nächste Runde

Switch-Charts: Welche Spiele sind gerade beliebt?

Mario Party Superstars dominiert aktuell die Switch-Charts, doch es gibt starke Konkurrenz. Das Action-Roguelike Vampire Survivors fletscht auf dem zweiten Platz bereits die Fangzähne. Dahinter sitzt der Switch-Port von Red Dead Redemption, gefolgt vom Bee Simulator und LEGO Worlds. FIFA 23, die LEGO Harry Potter Collection, Animal Crossing: New Horizons, Luigi’s Mansion 3 und Brotato machen die Top 10 komplett (Quelle: Nintendo).

Ein großer Nintendo-Hit ist allerdings komplett abgeschlagen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sitzt lediglich auf dem 14. Platz der Switch-Charts – hinter Cars 3: Driven to Win. Der große Hype um Links neues Abenteuer scheint jetzt also langsam ein Ende zu finden.

Die Nintendo Switch erreicht einen neuen Rekord und kann damit sogar die Wii schlagen:

