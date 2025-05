Zelda-Reihenfolge: So zockt ihr die Abenteuer von Link richtig

Nicht nur einmal hat Link das Land Hyrule und seine Bewohner vor dem Untergang bewahrt. Wir zeigen euch, wie ihr Zelda in richtiger Reihenfolge spielt.

Zelda: Eines der erfolgreichsten Action-Adventures

Die Spielreihe „The Legend of Zelda“ gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten. Schon seit der ersten Nintendo-Konsole sind Link, Zelda und Ganon nicht mehr aus dem Videospielkosmos wegzudenken. Besonders bekannt ist dahingehend auch das Masterschwert, welches das Dunkle bannen und versiegeln kann. Am Ende wartet meist das Ungeheuer Ganon oder eine Inkarnation seiner selbst, meist durch Ganondorf dargestellt. Allerdings ist es nicht einfach, die Spiele in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Unser Artikel hilft weiter!

Zelda: Die Geschichte in drei Zeitlinien

Der Grund dafür liegt in den Geschehnissen, die während des vierten Abenteuers „Ocarina of Time“ stattfinden. Dabei handelt es sich nicht nur um einen der beliebtesten Serienableger: Er erzeugt vielmehr eine geschichtliche Weggabelung. In dem Spiel begibt sich Link auf eine siebenjährige Zeitreise, wenn er das Masterschwert aus dem Siegelstein zieht. Dabei entstehen schließlich drei Zeitlinien:

Link zieht das Schwert aus dem Stein und schafft es, Ganondorfs Pläne zu vereiteln. Er bleibt erwachsen und behält das Masterschwert. Link zieht das Schwert aus dem Stein, vereitelt Ganondorfs Pläne und kehrt in seine eigentliche Zeit als junger Held zurück. Dort kann er Ganondorfs teuflischen Pläne bereits etwas entgegensetzen und muss gar nicht erst erwachsen werden. Das Masterschwert verbleibt also im Siegelstein.

Link zieht das Schwert aus dem Stein, wird erwachsen, kann die Pläne Ganondorfs jedoch nicht aufhalten. Link scheitert also und kann Hyrule nicht retten.

Zelda: Die richtige Reihenfolge in der Übersicht

Ihr merkt, dass es gar nicht so einfach ist, die bislang 18 Spiele der Zelda-Reihe chronologisch richtig zu zocken. Hier erhaltet ihr nun eine korrekte Darstellung der verschiedenen Zeitlinien sowie von den Geschehnissen, die vor „Ocarina of Time“ stattfinden:

Die Chronologie der Spiele lässt sich in drei Zeitlinien aufteilen, die aufgrund der Geschehnisse in „Ocarina of Time“ entstehen und parallel stattfinden.

Erste Zeitlinie

Link wird von Ganondorf besiegt: Hyrules Untergang und der letzte Held

The Legend of Zelda: A Link to the Past The Legend of Zelda: Oracle of Ages & Oracle of Seasons

The Legend of Zelda: Link's Awakening

The Legend of Zelda: A Link between Worlds

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes

The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: The Adventure of Link



Zweite Zeitlinie

Link besiegt Ganondorf und kehrt in seine eigentliche Zeit als junger Held zurück: Die Schattenwelt und die Nachfahren des Helden

The Legend of Zelda: Majora's Mask

The Legend of Zelda: Twilight Princess

The Legend of Zelda: Four Swords Adventures



Dritte Zeitlinie

Link besiegt Ganondorf und bleibt erwachsen: Der Held des Windes und die neue Welt

The Legend of Zelda: The Wind Waker The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

The Legend of Zelda: Spirit Tracks



Zelda: Wo ist „Breath of the Wild“?

Es ist etwas kompliziert, doch jetzt habt ihr eine Übersicht über alle Teile von „The Legend of Zelda“ und deren Reihenfolge. Aber HALT! Wo ist „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“? Es ist tatsächlich völlig richtig, dass das hochgelobte Switch-Abenteuer nicht in dieser Liste auftaucht. Laut Nintendo kann „Breath of the Wild“ nämlich nicht zu den offiziellen Zeitlinien hinzugefügt werden. Natürlich kann sich das irgendwann noch einmal ändern, doch derzeit steht „Breath of the Wild“ ganz für sich allein. Allerdings ist es natürlich klar, dass der direkte Nachfolger zu „Breath of the Wild“ auf jeden Fall die Geschehnisse der Geschichte weiterführt.