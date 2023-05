Das Master-Schwert spielt eine wichtige Rolle in Zelda: Tears of the Kingdom. Ihr werdet im Verlauf des Spiels zwar irgendwann daraufhin gewiesen, dass ihr danach suchen solltet, aber wenn ihr wisst, was zu tun ist, könnt ihr das legendäre Bannschwert viel früher erhalten. In diesem Guide liefern wir euch die Anleitung dazu.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Voraussetzung, um das Master-Schwert herauszuziehen

Bevor ihr euch auf die Suche nach dem Master-Schwert begebt, solltet ihr wissen, welchen Fortschritt ihr benötigt, um es tragen zu können. Anders als im Vorgänger ist nicht die Anzahl der Herzen ausschlaggebend, sondern Links Ausdauer. Ihr benötigt einen zweiten Ausdauerring, um das Master-Schwert herausziehen zu können. Das bedeutet, ihr müsst eure Ausdauer mindestens fünfmal verbessern. Dafür ist es notwendig, dass ihr mindestens 20 Schreine im Spiel abschließt.

Verlorene Wälder durchqueren

Den entscheidenden Hinweis zum Verbleib des Master-Schwerts erhaltet ihr vom Deku-Baum im Wald der Krogs. Der Wald befindet sich im Norden von Hyrule und südlich des Turms in den Deubran-Ruinen. Der Wald der Krogs liegt allerdings inmitten der Verlorenen Wälder, die von einem Nebel durchzogen sind und der euch nicht passieren lässt.

Die Lösung ist simpel: Ihr müsst in den Untergrund, um dort an der richtigen Stelle unter dem Wald der Krogs den Deckensprung einzusetzen. Wenn ihr der Straße von den Verlorenen Wäldern aus nach Süden folgt, werdet ihr den Abgrund im Tylori-Wald finden – hier müsst ihr hinein.

Von diesem Abgrund aus könnt ihr unter den Wald der Krogs gelangen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bevor ihr in den Abgrund hüpft, solltet ihr auf der Karte eine Markierung etwa in die Mitte des Walds der Krogs platzieren, damit ihr im dunklen Abgrund eine Orientierung habt. Springt danach in den Abgrund und gleitet in den Nordosten in Richtung des Walds der Krogs. Schließlich werdet ihr beim Ziel ein ausgeleuchtetes Podest finden und wenige Meter weiter vor den Wurzeln des Deku-Baums die Ariqnazum-Wurzel erreichen. Stellt euch in die Mitte des Podests auf den Sand und setzt den Deckensprung ein. Dadurch landet ihr oben direkt im Wald der Krogs.

Setzt genau an dieser Stelle den Deckensprung ein. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wald der Krogs heilen

Ihr werdet feststellen, dass der Wald der Krogs von einem bösen Miasma-Nebel durchzogen ist. Aktiviert den Schrein und lauft danach ins Innere des Deku-Baums. Hier gibt es einen weiteren Abgrund, den ihr erkunden müsst. Unten erwartet euch eine kleine Kampfarena, in der euch Schattenhände attackieren. Diese nervigen Gegner müsst ihr am besten aus sicherer Entfernung mit Bombenpfeilen abschießen, da die Explosion mehrere Hände erwischt. Vier bis fünf Bombenpfeile sollten die Aufgabe erledigen.

Die Schattenhände bekämpft ihr am effektivsten mit Bombenpfeilen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Damit ist es allerdings nicht getan, denn daraufhin erscheint ein Phantom-Ganon. Diesem Miniboss begegnet ihr am besten im Zweikampf. Studiert die Angriffsmuster und weicht im richtigen Moment aus, um ihm mit Kontern viel Schaden anzurichten. Ihr solltet aber ein paar gute Waffen im Gepäck haben, denn sonst wird es knifflig. Habt ihr Phantom-Ganon ausgeschaltet, verschwindet das Miasma und der Wald der Krogs erblüht zu alter Stärke.

Fundort des Master-Schwerts

Kehrt anschließend in den Wald der Krogs zurück und redet mit dem Deku-Baum. Der Deku-Baum zeigt euch den Aufenthaltsort des Master-Schwerts, der praktischerweise auch auf eurer Karte vermerkt wird. Die Zielmarkierung bewegt sich und kreist in Eldin um den Todesberg herum. Ihr solltet deshalb entweder zum Turm in Eldin oder Akkala reisen, je nachdem welcher Turm näher am Ziel ist.

Katapultiert euch in die Lüfte und fliegt zum Ziel. Ihr werdet feststellen, dass es sich bei dem beweglichen Ziel um den Lichtdrachen handelt. Gleitet zum Kopf des Drachen und landet hier. Das Master-Schwert steckt im Schädel des Wesens. Wie eingangs erwähnt benötigt ihr zwei Ausdauerringe, um es herauszuziehen.

Das Master-Schwert steckt im Schädel des Lichtdrachen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Master-Schwert kann zwar nicht zerbrechen, aber dem Bannschwert geht nach einiger Zeit die Energie aus. Es dauert dann zehn Minuten, bis es sich wieder aufgeladen hat. Übrigens: Wie all die anderen Waffen könnt ihr auch das Master-Schwert mit Materialien fusionieren, um es noch stärker zu machen.