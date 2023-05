Open-World-Spiele liegen nach wie vor voll im Trend. Dennoch wird nicht jedes Game mit großer Spielwelt automatisch ein Mega-Hit wie Assassin's Creed oder Far Cry. Das weiß auch Ubisoft, die vor drei Jahren mit einem eigenen Zelda-Klon gescheitert sind.

Immortals: Fenyx Rising Facts

Immortals Fenyx Rising ist ein unterschätztes Spiel

Kaum ein Entwickler fühlt sich im Genre der Open-World-Spiele so wohl wie Ubisoft. Mit Assassin's Creed, Far Cry und The Division hat der Entwickler mehrfach große Erfolge erzielt. Nur ein ambitioniertes Open-World-Game hat nicht den erhofften Erfolg gebracht: Immortals Fenyx Rising.

Immortals Fenyx Rising - Standard Edition - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.05.2023 16:46 Uhr

Das Action-Adventure erschien im Dezember 2020 und war im Prinzip Ubisofts Antwort auf den Switch-Hit The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Wie im großen Vorbild erkundet ihr auch hier eine weitläufige Spielwelt, bewältigt diverse Dungeons und bekämpft allerlei Monster.

Das Konzept kam gut an und wurde von der Fachpresse im Schnitt mit 79 Prozent bewertet (siehe Metacritic). Lasst euch indessen nicht von den vielen schlechten User-Bewertungen auf Steam täuschen. Dort wird vor allem die miserable Portierung kritisiert, nicht das Spiel an sich.

Immortals Fenyx Rising Ubisoft

Reddit-User wünschen sich eine Fortsetzung

Der große kommerzielle Erfolg blieb Immortals Fenyx Rising jedoch verwehrt, weshalb das Spiel langsam aber sicher in Vergessenheit gerät. Aus diesem Grund hat auch ein Reddit-User dem Spiel ein Thread gewidmet, der auf überraschend viel Zustimmung stößt. Sein Wunsch: Eine Fortsetzung.

Das eigentliche Problem benennt der Thread-Ersteller dabei direkt selbst: Assassin's Creed. Ubisoft arbeitet mit Hochdruck daran der Assassinen-Saga ein eigenes Universum zu basteln. Demnach sollen in den nächsten Jahren mindestens 10 neue Assassin's-Creed-Spiele erscheinen. Da bleibt vermutlich kein Platz mehr für ein Immortals Fenyx Rising.

Falls ihr Immortals Fenyx Rising übrigens nachholen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel über PlayStation Plus Extra machen. Dort befindet sich das Open-World-Spiel regulär im Programm:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.