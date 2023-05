The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ein einziger Mindfuck, je länger ihr euch im Spiel befindet. Falls euer Mund schon aufgefallen ist, als ihr das erste Mal einen Pferdewagen gebaut habt, dann macht euch gefasst: Denn Zeitumkehr ist die wahre Geheimwaffe.

Christopher Nolan wäre stolz: Zeitumkehr ist Zeldas größter Mindfuck

Dass ihr in Zelda: Tears of the Kingdom alles Mögliche bauen könnt, ist ein alter Hut. Der neue Held des Spiels ist die bizarre Fähigkeit Zeitumkehr, die anfangs wie das schwarze Schaf in einer Familie voller toller Skills wirkt. Als ich in das Spiel eingestiegen bin, habe ich Zeitumkehr einzig dafür benutzt, um herabfallende Inselteile mit mir wieder in die Luft zu katapultieren.

Dabei ist Zeitumkehr eine Geheimwaffe, mit der ihr kämpfen, fliegen und beinahe alle Puzzles im Spiel lösen könnt. Zwar müsst ihr dafür ein wenig eure Gedanken verdrehen, aber nach etwas Übung werdet ihr den Skill nicht mehr missen wollen. Und warum Zeitumkehr nun so gut ist? Ganz einfach: Jede Objektbewegung, die ihr im Spiel mit Ultrahand durchführt, wird im Spiel gespeichert. Und all diese Objekte könnt ihr mit Zeitumkehr zurückspulen.

Hier ein paar Beispiele zu Zeitumkehr:

Brücken bauen ist von gestern: Nehmt einen großen Stein, einen Baumstamm oder eine Holzwand und bewegt sie von eurem Standpunkt aus mit Ultrahand bis zum Standpunkt eurer Begierde sowie wieder zurück. Wirkt Zeitumkehr auf das Objekt und steigt darauf, um hinüber zu schweben.

Brücken für Pros: Falls es um einen größeren Abgrund geht, keine Sorge. Baut ein paar Baumstämme zusammen (etwa die Hälfte der Strecke, vielleicht sogar weniger) und legt das Objekt vor euch ab. Mit Ultrahand hebt ihr es hoch, schickt es so weit wie möglich über den Abgrund und dreht es dann einmal horizontal um 180 Grad. Führt das Objekt wieder zurück zu euch, wirkt Zeitumkehr und stellt euch auf jenes Ende des Objekts, das am weitesten im Inland liegt. Bewegt euch nicht und lasst euch hinüber transportieren.

YouTuber Boomstick Gaming zeigt euch diesen Trick in seinem Video ab 1:41 Minuten:

Der Brückentrick lässt euch etliche Puzzles im Spiel auf unkonventionelle Art lösen. Aber Zeitumkehr ist auch ein Quality-for-Life-Feature sowie eine Kampftechnik.

Überall Fliegen sowie Fallen ohne Schaden:

Ihr könnt die Zonai-Gleiter ohne Rampe und von überall aus starten. Dafür benutzt ihr den einfachen Brückentrick einfach an dem Gleiter: Greift ihn mit Ultrahand, bewegt ihn über die Kante (etwa von einer Himmelsinsel) und schickt ihn dann zurück zu euch. Wirkt Zeitumkehr und stellt euch darauf.

Seid ihr auf dem Boden und wollt hoch in die Luft hinaus, klebt ihr den Gleiter einfach an ein herabgefallenes Stück einer Himmelsinsel, wirkt Zeitumkehr darauf und lasst euch mit dem Gleiter nach oben katapultieren. Das funktioniert natürlich auch ohne Zonai-Gleiter.

Fallen ohne Schaden: Zieht einen Baumstamm mit Ultrahand vertikal (das ist wichtig!) über einen Abgrund, holt ihn zurück und wirkt schnell Zeitumkehr auf ihn. Klettert jetzt auf den Baumstamm und lasst euch mit ihm fallen. Ihr werdet keinen Fallschaden erleiden, wenn der Baum zuerst landet.

Am bizarrsten ist die Anwendung von Zeitumkehr im Kampf. Hier könnt ihr etwa geworfene Steine in der Zeit zurücksenden oder elaborierte Fallen bauen, die ganze Monsternester ausrotten. Willkommen in The Legend of Zelda: Minecraft.

Verrückte Monsterfallen: Lasst lange Objekte nahe des Bodens mit Ultrahand rotieren (möglichst lange). Anschließend wirkt ihr Zeitumkehr auf das Objekt und lockt die Monster zu euch, welche jetzt von dem rotierenden Objekt nacheinander umgehauen werden. Womöglich könnt ihr eure Falle auch mit Feuerspuckern oder Waffen ausstatten.

Lasst Geschosse von Monstern mit Zeitumkehr zurückspulen.

Falls ihr einmal nicht weiterkommt, versucht an das Zusammenspiel zwischen Ultrahand und Zeitumkehr zu denken: Die Chancen stehen gut, dass ihr euer Problem so lösen werdet.