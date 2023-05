Es hat gedauert, doch kürzlich erschien endlich der herbeigesehnte Nachfolger von Breath of the Wild. Während The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bei den Spielern echt gut ankommt, finden viele die Hülle allerdings langweilig. Ein Fan hat sich deswegen seine Eigene gebaut.

Zelda: Tears of the Kingdom – Talentierter Fan baut geniale Hülle

Um Spiele in Form von CDs oder Modulen sicher aufzubewahren, werden diese jeher in entsprechenden Hüllen geliefert. Diese müssen einen gewissen Erkennungswert haben, das Spiel schützen und im Idealfall auch noch gefallen. Letzteres fällt bei einigen Fans aus. Die originale Hülle wäre viel zu langweilig, deswegen hat sich Reddit-Nutzer FrigginBoomT kurzerhand seine eigene geschnitzt und zusammengebaut.

Wie lang der Fan an diesem Projekt gearbeitet hat, ist nicht erkennbar. Aus den Kommentaren herauslesen lässt sich allerdings die Begeisterung, die von der Community kommt. Sie findet Gefallen an seiner Idee und vor allem an der Ausführung. Sein Switch-Modul von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom befindet sich nun in einem mit thematisch passenden Mustern versehenem Holzkoffer.

Der Beitrag hat bei Reddit bereits rund 70.000 Upvotes erhalten und zahlreiche Kommentare, zwischen denen es sogar noch Verbesserungsvorschläge gibt:

Ich denke, es wäre wirklich cool, wenn die andere Seite des Koffers, den du gemacht hast, die originale Hülle fassen würde. Davon abgesehen ist das Ergebnis wunderschön, so Reddit-Nutzer birthday6.

Viele Zelda-Fans sind handwerklich talentiert

Die Reihe The Legend of Zelda begeistert Fans bereits seit Jahrzehnten. Diese schätzen die Kreativität der Entwickler, beweisen aber oft auch selbst, dass sie etwas zu bieten haben.

Im Jahr 2019 zum Beispiel teilte Gamer und Fotograf Mason Drumm ein atemberaubendes Projekt. Einige Tage verbrachte er damit, eigenhändig eine gigantische hölzerne Hyrule -Karte aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu bauen und damit ordentlich Eindruck zu hinterlassen.