Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo nicht nur eines der wahrscheinlich besten Spiele des Jahres abgeliefert, sondern auch einen echten Switch-Bestseller rausgebracht – das zeigt auch ein Blick in die aktuellen Charts des Nintendo eShops. Doch schon auf Platz 2 lächelt euch ein Spiel entgegen, mit dem wahrscheinlich niemand gerechnet hat: ein fünf Jahre altes Rätselspiel namens Old Man’s Journey.

Nintendo Switch Facts

Switch-Charts: 99-Cent-Spiel schlägt Mario Kart und Super Mario Odyssey

Ein kurioses kleines Spiel hat es geschafft, sich bis auf die vorderen Plätze der Nintendo-eShop-Charts vorzukämpfen. Wer einen Blick auf die offizielle Liste von Nintendo wirft, wird feststellen, dass auf dem zweiten Platz hinter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht etwa Mario Kart 8 oder ein anderer Nintendo-Hit steht, sondern macht es sich dort aktuell das Rätsel- und Puzzle-Spiel Old Man’s Journey bequem – kein Witz (Quelle: Nintendo eShop).

Wie es das mittlerweile fünf Jahre alte Spiel geschafft hat, sich entgegen aller Erwartungen die Silbermedaille in den Switch-Charts zu sichern, ist uns zwar schleierhaft – aber eventuell hat die aktuell laufende Rabattaktion etwas damit zu tun. Denn Old Man’s Journey wird im Nintendo eShop gerade regelrecht verramscht. Statt 9,99 Euro kostet das knapp anderthalb Stunden andauernde Spiel nur 99 Cent. Das Angebot gilt noch bis zum 18. Mai 2023, wahrscheinlich dürfte auch kurz nach dem Ablaufen der Rabattaktion Old Man’s Journey wieder aus den Charts fliegen.

Old Man's Journey: Nintendo Switch Trailer

Kurioser Switch-Hit: Worum geht es in Old Man’s Journey?

In Old Man’s Journey ist der Name Programm. Ihr begleitet einen älteren Herrn bei einer Reise durch eine malerische Spielwelt. Eure Aufgabe ist es, die Landschaft entsprechend so anzupassen, dass der alte Mann unbeschwert seinen Weg fortführen kann.

Im Laufe des Spiels schaltet ihr Erinnerungen des rustikalen Rentners frei, die ihn an vergangene Tage zurückdenken lassen. Old Man’s Journey ist kein besonders anspruchsvolles Spiel und lebt stattdessen von seiner emotionalen Erzählung und seiner idyllischen Optik.