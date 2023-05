Warner Bros. Games hat die Nintendo-Switch-Version von Hogwarts Legacy erneut verschoben. Spieler müssen sich jetzt auf eine längere Wartezeit einstellen.

Hogwarts Legacy auf Switch erscheint erst im Winter

Nach dem Release auf dem PC, der PS4, Xbox One, PS5 und Xbox Series X|S, fehlt nun nur noch die Switch-Portierung von Hogwarts Legacy. Die Zauber-Lehrlinge müssen sich jetzt allerdings noch eine Weile gedulden. Nach mehreren Verzögerungen sollte das Spiel am 25. Juli für die Switch erscheinen, doch nun wird es erst am 14. November veröffentlicht.

Warum das so ist, wird nicht genau erklärt. Es hätte bei Warner Bros. Games allerdings „oberste Priorität, das bestmögliche Erlebnis zu schaffen“. Kein Wunder, so ist die Portierung auf die Nintendo Switch aufgrund der Menge der sich im Umlauf befindenden Konsolen ein wichtiges Standbein, sowohl für den Publisher als auch für Nintendo selbst.

Schlecht stand es um das Spiel allerdings von Anfang an nicht. In den ersten Wochen nach dem Release am 10. Februar auf PC, PS5 und Xbox Series X|S erwirtschaftete das Open-World-Action-RPG durch mehr als 12 Millionen verkaufte Kopien wohl 850 Millionen US-Dollar. Nach der Veröffentlichung am 5. Mai für PS4 und Xbox One stieg die Zahl auf über 15 Millionen verkaufte Exemplare (Quelle: VGC).

Hogwarts Legacy: Entwickler gibt sich Mühe bei Verbesserungen

Gerade bei so großen und umfangreichen Spielen wie Hogwarts Legacy, ist es fast unmöglich, es zu veröffentlichen, ohne dass hier und da Bugs und Glitches zu finden sind. Auch in diesem von Harry Potter inspirierten Abenteuer gab und gibt es ein paar Dinge zu beanstanden.

Aufgrund dessen hat Avalanche Software kürzlich aber den ersten großen Patch veröffentlicht, der sowohl einen Arachnophobie-Modus, Arachnophobie ist die Angst vor Spinnen, einführte, als auch über 500 Fehler im Spiel behob (Quelle: Warner Bros. Games).

