The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist endlich da. Die Fans haben lange genug gewartet und können sich jetzt endlich ins nächste große Switch-Abenteuer stürzen. Ein besonderes Feature für Tierliebhaber dürft ihr dabei nicht verpassen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Facts

Zelda: Tears of the Kingdom vereint euch mit euren Pferden

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist einer der seltenen Fälle, in denen zwei Spiele der Kult-Reihe direkt aufeinander aufbauen. Dementsprechend werdet ihr natürlich viele Orte und Charaktere aus dem Vorgänger wiedererkennen. Im Spiel ist auch ein Feature versteckt, mit dem ihr eure besten Freunde zurückbekommen könnt: Ihr könnt wieder auf euren Pferden aus Breath of the Wild reiten.

Für ein Wiedersehen mit den vierbeinigen Kameraden muss Tears of the Kingdom Zugriff auf euren Speicherstand aus Breath of the Wild haben. Wenn ihr zuvor also auf einer anderen Switch gespielt habt, dann müsst ihr die Daten über die Cloud herunterladen oder manuell übertragen. Dabei muss das gleiche Switch-Profil verwendet werden. Wenn alles funktioniert hat, könnt ihr ganz einfach einen der vielen Ställe in Hyrule besuchen und findet dort eure Pferde-Freunde mitsamt ihren Namen und den Anpassungen, die ihr vorgenommen habt (Quelle: IGN).

Schaut euch hier den finalen Trailer für The Legend of Zelda: Tears of Kingdom an:

Zelda: Tears of the Kingdom – Finaler Trailer

Tears of the Kingdom: So könnt ihr Hyrule bereisen

Seit dem Release von Breath of the Wild sind sechs Jahre vergangen. Nach all der Zeit ist es also schön, dass Nintendo ein emotionales Wiedersehen mit euren Pferden ermöglicht. Sie haben so lange auf euch gewartet, um jetzt erneut Hyrule zu retten.

Die Vierbeiner haben in Tears of the Kingdom allerdings Konkurrenz bekommen. Immerhin könnt ihr mit Links neuen Fähigkeiten jetzt auch verschiedene Fortbewegungsmittel bauen und euch so sogar in die Luft schwingen. Wie gut das alles funktioniert, könnt ihr im Test bei unseren Kollegen von spieletipps nachlesen.