Das Switch-Highlight des Jahres dürfte für viele Nintendo-Fans ohne Frage The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sein. Doch wie ein Insider berichtet, hat Nintendo angeblich vier Mario-Spiele fertig in der Schublade liegen und wartet nur auf den richtigen Release-Zeitpunkt.

Hält Nintendo vier neue Mario-Spiele zurück?

Auch wenn Nintendo-Fans 2023 nicht mehr mit dem Start des Switch-Nachfolgers rechnen können, scheint es dennoch ein gutes Spielejahr zu werden. Immerhin erscheint am 12. Mai 2023 bereits mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eines der am heißesten erwarteten Spiele des Jahres, das auch von der Presse in den höchsten Tönen gelobt wird.

Doch was hat Nintendo sonst noch in diesem Jahr zu bieten? Wenn man dem Insider-Bericht von Zippo Glauben schenkt, hat das Unternehmen anscheinend vier bereits fertig entwickelte Mario-Spiele in der Reserve, die jederzeit erscheinen könnten:

ein neues 2D-Super-Mario-Spiel

ein Super-Mario-Baseball-Spiel

ein Remaster von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen

Wann diese Spiele erscheinen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen. Da Nintendos Release-Katalog abseits von Zelda in diesem Jahr jedoch noch recht dünn aussieht, ist es gut möglich, dass zumindest einige der Spiele in den kommenden Monaten an den Start gehen werden.

Bei diesen Informationen handelt es sich um bisher unbestätigte Leaks. Zippo ist jedoch ein bekannter Insider, der bereits in der Vergangenheit mit einigen Vorhersagen richtig lag. Trotzdem sollten Nintendo-Fans diese Infos skeptisch beäugen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was hat Nintendo noch offiziell für 2023 geplant?

Ein Blick in den letzten Finanzbericht von Nintendo zeigt, dass das Unternehmen selbst offiziell für dieses Jahr nur noch Pikmin 4 als komplett neues Spiel auf dem Zettel hat. Das Switch-Game soll am 21. Juli 2023 bei uns erscheinen.

Ansonsten ist für den Herbst noch eine Erweiterung für Pokémon Karmesin und Purpur geplant und im Laufe des Jahres sollen auch noch die beiden letzten DLC-Wellen für Mario Kart 8 Deluxe erscheinen.

