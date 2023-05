Der Pokémon-Entwickler Game Freak hat überraschend ein neues Spiel angekündigt, das nicht im Taschenmonster-Universum spielen wird. „Project Bloom“ ist ein Action-Adventure, welches das Studio in eine völlig andere Richtung lenkt.

Das japanische Studio Game Freak entwickelt seit 1996 die Pokémon-Spiele; zuletzt hat es etwa Pokémon Karmesin und Purpur 2022 in den Release geschoben. Neben der langen Pokémon-Tradition hat der Entwickler nur an einigen anderen Games gewerkelt, wie etwa Drill Dozer, Mario & Wario und Little Town Hero.

Mehr als überraschend ist es daher, dass Game Freak sich jetzt mit Take-Two Interactive für das neue AAA-Action-Adventure „Project Bloom“ (vorläufiger Titel) zusammentut. Das Studio bestätigt außerdem, dass Project Bloom komplett anders sein soll als alles, was Game Freak vorher produziert hat.

Project Bloom geht komplett neuen Weg – aber was ist mit Pokémon?

Game Freak hat sich mit Private Division (Take-Two Interactive) als Publisher zusammengetan, um die neue IP Project Bloom vorzustellen. Auf der offiziellen Homepage von Private Division gibt es ein erstes Concept Art sowie ein paar unkonkrete Informationen zum Action-Adventure.

Das erste Concept Art zu Game Freaks neuer IP Project Bloom. (Bildquelle: Private Division)

In dem Blogpost zu Project Bloom erklärt Game-Freak-Director Kota Furushima, dass es sich um eine komplett neue IP handelt:

„Wir sind begeistert, dass wir die Möglichkeit haben, eine IP zu entwickeln, die nicht nur kühn ist, sondern sich auch komplett von unserer vorherigen Arbeit unterscheidet.“ (Quelle: Private Division)

Zu Project Bloom ist so gut wie nichts bekannt, abgesehen von einem möglichen Release-Zeitraum im Fiskaljahr 2026. Das Concept Art zeigt aber zumindest ein paar Details: Zu sehen ist ein einsamer Krieger, der traditionelle japanische Kleidung trägt und in einem fantastisch angehauchten Wald steht.

Es bleibt eine Frage: Was ist mit Pokémon? Zwar ist noch nichts sicher, doch falls Game Freak jetzt Vollzeit an Project Bloom arbeitet, dürfte der nächste Pokémon-Ableger noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Womöglich plant das Studio den Release des neuen Pokémon-Hauptspiels erst nach Project Bloom.