Das Indie-Wunder Vampire Survivors bietet selbst nicht allzu viel Story. Für den Entwickler und das Medienunternehmen Story Kitchen reicht es allerdings aus, um daraus eine eigenständige und animierte TV-Serie zu machen.

Steam Facts

Vampire Survivors als Serie angekündigt

Seit dem Release vor rund seit Jahren hat das Spiel Millionen von Spielern angezogen. Zwar bietet es keine tiefgründige Handlung, es ist aber für seine einfache Top-Down-Spielfunktion sowie seine übernatürlichen Kreaturen bekannt, die es mit einer Vielzahl von Waffen zu besiegen gilt, um das Spiel zu gewinnen.

Der Erfolg des Spiels hat poncle dazu veranlasst, eine Serie dazu zu produzieren. Dafür hat sich der Entwickler mit dem Medienunternehmen Story Kitchen zusammengetan. Die Produzenten von Story Kitchen haben bereits bewiesen, dass sie in der Lage sind, erfolgreiche Spielverfilmungen zu produzieren. Die Filme zu Sonic the Hedgehog sorgten für ausverkaufte Kinosäle und mit ToeJam & Earl sowie Sifu sind derzeit weitere vielversprechende Projekte in der Produktion (Quelle: Twitter).

Um Vampire Survivors genug Tiefgang für eine ganze Serie zu geben, wird es voraussichtlich neue Charaktere und Handlungsstränge geben, die das Spiel tatsächlich zum Leben erwecken werden. Obwohl es in Vampire Survivors selbst gar keine Vampire gibt, denkt poncle-Gründer Luca Galante, dass die Serie Geschichten erzählen wird, die das Spiel selbst bisher nicht bieten konnte.

Macht euch im Trailer einen Eindruck vom Spiel:

Vampire Survivors - Console Launch Trailer

Was halten die Spieler von Vampire Survivors?

Das Videospiel kann sich auch nach mehr als zwei Jahren über größte Beliebtheit und über durchschnittlich 10.000 Spieler bei Steam erfreuen. Hier wird das Spiel mit 97 % positiver Bewertungen als „überwältigend positiv“ eingestuft.

Besonders gelobt werden sowohl die Musik als auch die große Auswahl bei Waffen. Des Weiteren wird hervorgehoben, dass einem das Spiel das gute Gefühl gäbe, unbesiegbar zu sein. Eine kleine Warnung gibt es allerdings auch. Vampire Survivors (jetzt bei Steam ansehen) würde so viel Spaß machen, dass man die Zeit einfach viel zu schnell vergisst (Quelle: Steam / SteamDB).