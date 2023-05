Cities: Skylines, die wahrscheinlich bekannteste Städtebausimulation auf Steam, hat in den letzten acht Jahren eine treue und begeisterte Fangemeinde gewonnen. Doch nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen, denn das Spiel wird bald seinen letzten DLC erhalten und die Entwicklung wird eingestellt.

Cities: Skylines Facts

Ein letztes Mal neue Inhalte für Cities: Skylines

Die im Jahr 2015 erschienene Städtebausimulation hat eine beachtliche Erfolgsgeschichte hingelegt. Das Spiel hat nicht nur eine große Fangemeinde gewonnen, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Es hat sich zu einem der bekanntesten und am meisten geschätzten Titel im Bereich der Städtebausimulationen entwickelt.

Cities: Skylines wird einigen Fans sicher noch einige Zeit Freude bereiten, dennoch erscheint in Kürze bereits die letzte Erweiterung für das Spiel. Mit dem letzten DLC, „Hotels & Retreats“, gibt es noch einmal neue Möglichkeiten für die Spieler, um ihre Städte zu erweitern.

Die neuen Touristenattraktionen und Unterkünfte können zu einer neuen Einkommensquelle werden und die fünf neuen Karten bieten noch mehr Platz für Kreativität und Design. Hier können Spieler aus drei europäischen, einer tropischen und einer Karte mit gemäßigtem Klima wählen.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

Hotels & Retreats | Announcement Trailer

Warum ist das die letzte Erweiterung für Cities: Skylines?

Wie es oft in der Welt der Videospiele ist, müssen wir uns irgendwann von alten Spielen verabschieden, um neuen Projekten Platz zu machen. In diesem Fall handelt es sich um den Nachfolger Cities: Skylines 2, der bereits in diesem Jahr erscheinen soll. Mit der Fortsetzung in Arbeit ist es verständlich, dass die Entwickler nicht zu viel Zeit und Ressourcen in die Entwicklung von neuen Inhalten für das Originalspiel stecken können.

Trotzdem hinterlässt Cities: Skylines ein erstaunliches Erbe und einen festen Platz im Genre der Bausimulationen – möglicherweise eine gute Ausgangsposition, um sich gegen Konkurrenten durchsetzen zu können.

Die letzte Erweiterung „Hotels & Retreats“ erscheint am 23. Mai 2023.