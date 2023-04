Womöglich habt ihr noch nicht vom Stardew-Valley-Like Roots of Pacha gehört, aber falls ihr etwas für das Farming-Genre übrig habt, dann solltet ihr dieses Spiel auf dem Schirm haben.

Roots of Pacha ist Stardew Valley in der Steinzeit

Auf Kickstarter hat Roots auf Pacha ganze 355.388 US-Dollar eingespielt. Jetzt ist die wunderschöne Farming-Sim auf Steam erschienen und steigt nicht nur in die Charts ein, sondern wird auch sehr positiv bewertet. Im Spiel unterstützt ihr euren eigenen Clan in der Steinzeit, indem ihr Tiere zähmt, Gemüse sowie Früchte anbaut und riesige Höhlen erkundet.

Interesse? Schaut in den Launch-Trailer von Roots of Pacha:

Roots of Pacha: Launch-Trailer

Also ja: Roots of Pacha hat ganz viel von Stardew Valley, passt das Farming-Konzept aber auf eine überraschend einzigartige Weise an das Steinzeit-Setting an. Eure Story beginnt als reisender Steinzeitmensch, der sich jetzt niederlassen und ein Dorf bauen möchte. Dabei sind eure Möglichkeiten zunächst begrenzt: Ihr habt nur einen scharfen Stein, mit dem ihr wilde Pflanzen erntet, um sie bei eurem Clan anbauen zu können. Geld gibt es nicht, dafür aber hilft es eurer Gemeinschaft, wenn ihr eure Ernte mit ihr teilt.

Und genau das ist ja euer Ziel: Euren Clan zu ernähren und sie dabei zu unterstützen, sich zu entwickeln. Nach und nach werden eure NPC-Freunde euch bei der aufregenden Reise helfen. Die Handwerkerin etwa erfindet ein kleines Beil oder eine Spitzhacke, was euch fortan die Arbeit erleichtert. Ihr könnt Tiere aus der Steinzeit zähmen und spannende Höhlen erkunden, die abwechslungsreich sind und neben Ressourcen auch Wandmalerei-Rätsel beinhalten.

Roots of Pacha wäre aber kein Stardew-Valley-Like, wenn es nicht auch Freundschaften und Romanzen geben würde. Unabhängig vom Geschlecht könnt ihr euch mehreren NPCs annähern. Wenn alles klappt, werdet ihr sogar mit ihnen Kinder bekommen können, die mit der Zeit älter werden. Entwickler Soda Den will die Beziehungs- und Familienmechaniken allerdings noch weiterentwickeln.

Roots of Pacha soll auch auf der Konsole erscheinen

Wer jetzt Lust auf Roots of Pacha bekommen hat, kann sich das Spiel auf Steam für aktuell 22,49 Euro holen – bis zum 1. Mai 2023 ist die Farmsimulation noch 10 Prozent günstiger zu haben.

Roots of Pacha liefert neben der hübschen Pixel-Art-Grafik auch ein durchweg ausgeklügeltes Gameplay-System, das nicht so schnell langweilig oder repetitiv wird. Außerdem soll die Farming-Sim sehr bald auf den Konsolen erscheinen, darunter PS4, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch.