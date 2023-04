Für die PlayStation erscheinen regelmäßig neue Spiele. Theoretisch könnten es sogar noch mehr sein, doch ein Manager von PlayStation verrät nun, dass es sehr viele nicht auf die Konsole schaffen.

PlayStation: Im Hintergrund wird viel aussortiert

Allein in den Monaten Mai und Juni 2023 werden mehr als 20 Spiele für die PlayStation erscheinen. Das klingt nach einer ganzen Menge, auch wenn natürlich nicht alle davon für jeden infrage kommen. Entwickelt werden allerdings viel mehr – von Sony selbst und von zahlreichen Studios, mit denen das Unternehmen arbeitet.

In einem Interview mit The Guardian äußerte sich PlayStation-Manager und ehemalige Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Shuhei Yoshida kürzlich zu den Produktionsabläufen und hat verraten, dass viele Spiele lediglich den Status des Prototyps erreichen und dann eine Absage erhalten. Man ließe sich bei Sony zwar auf viele neue Ideen ein, das wäre aber nicht immer ein Garant für den Erfolg (Quelle: The Guardian).

Laut Shuhei wäre eine Absage für beide Seiten schwer, gerade weil PlayStation viele starke Ideen geliefert bekommt. So wurde Berichten zufolge beispielsweise eine Fortsetzung von Days Gone abgesagt.

Einige Spiele schaffen es auf den Markt. Wir verraten euch, welche ihr nicht verpassen dürft:

Absagen hagelt es nicht nur bei Sony

Es ist schwer, sich als Außenseiter vorzustellen, wie viele Projektideen bei den Unternehmen eingehen und wie viele tatsächlich das Licht der Welt erblicken. Blizzard-Mitbegründer Allen Adham hat immerhin eine grobe Zahl genannt, die das Ausmaß erahnen lässt.

So werden wohl etwa 50 Prozent der Spiele, dessen Entwicklung schon begonnen haben, abgesagt und dabei spiele es keine Rolle, ob das Projekt noch in den Kinderschuhen stecke oder die Ziellinie fast erreicht hat. Adham spricht selbst von einer „Horrorshow“, die im Hintergrund ablaufen würde (Quelle: Gamespot).