Wer eine echte Challenge in Diablo will, erhöht nicht nur den Schwierigkeitsgrad, sondern aktiviert zusätzlich auch noch den Hardcore-Modus. Wer jedoch auf PvP-Gefechte steht, sollte sich diese Entscheidung gut überlegen – denn Blizzard kennt keine Gnade.

Hardcore-Modus in Diablo 4: Wer beim PvP stirbt, bleibt tot

Einigen Diablo-Fans ist der normale Spielmodus zu lasch – schließlich steht hier fast nichts auf dem Spiel. Nach dem Bildschirmtod werdet ihr an einem Checkpoint wiederbelebt und eure Ausrüstung verliert ein wenig Haltbarkeit.

Ganz anders sieht das im Hardcore-Modus aus. Denn wenn die Lebenspunkte eures Charakters hier auf null fallen, bleibt er tot – für immer. In Diablo 3 gab es jedoch eine Ausnahme von der Regel: die PvP-Arenen. Wer in Duellen mit anderen Spielern in den abgetrennten Kampfarenen den Kürzeren zog, ging dabei nicht drauf, sondern konnte seinen Hardcore-Charakter weiterspielen.

In Diablo 4 sieht das anders aus. Das macht der Global Community Development Director Adam Fletcher nun noch einmal mit einem offiziellen Tweet klar:

Frage eines Fans: „Ich bin mir nicht sicher, ob das schon erwähnt wurde, aber wenn man in Diablo 4 Hardcore spielt und im PVP stirbt, ist das dann ein Permadeath oder … ?“ Adam Fletcher: „Permadeath.“

Wer also nicht Gefahr laufen will, seinen Hardcore-Charakter in Diablo 4 zu verlieren, sollte sich vom PvP-Gebiet mit dem Namen Plains of Hatred lieber fernhalten.

So wollen die Entwickler Diablo 4 auch nach dem Release frischhalten:

Diablo 4 macht es wie Diablo 2

Während beinharte Hardcore-Spieler diese Entscheidung begrüßen werden, dürfte anderen Diablo-Fans das sauer aufstoßen. Diablo-2-Spieler hingegen werden sich direkt wohlfühlen. Schließlich mussten auch sie sich schon damals einen neuen Charakter erstellen, wenn ihr Hardcore-Charakter im PvP-Modus den Löffel abgab.

Gut zu wissen: Wer den Hardcore-Modus in Diablo 4 vor dem offiziellen Start am 6. Juni 2023 ausprobieren will, kann das gratis tun. Kurz vor dem Release lädt Blizzard noch einmal zur offenen Beta-Phase ein.