Falls Discord bei euch nicht richtig funktioniert und zum Beispiel laggt, solltet ihr den Cache leeren. Damit lassen sich Probleme im Programm oft schnell lösen.

Im Cache können sich möglicherweise fehlerhafte Dateien befinden, die dazu führen, dass Discord nicht mehr richtig funktioniert.

Discord: Cache leeren am PC

Am PC löscht ihr die Daten aus dem Cache von Discord so:

Öffnet Discord. Drückt unten links auf das Zahnrad-Symbol. Damit erreicht ihr die Einstellungen. Steuert hier die „App-Einstellungen“ auf der linken Seite an. Ruft den Bereich „Speicher & Daten“ auf. Hier findet ihr im Abschnitt „Speicher“ die Option „Cache leeren“. Einmal ausgewählt, müsst ihr den Vorgang bestätigen. Danach werden die Inhalte aus dem Zwischenspeicher von Discord gelöscht. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, schließt ihr Discord. Startet das Kommunikations-Tool neu.

Wollt ihr den Cache der Discord-App auf dem Smartphone leeren, lest ihr an anderer Stelle, wie das funktioniert:

Am iPhone ist keine Option vorgesehen, den Cache zu löschen. Hier könnt ihr stattdessen die App oder das iOS-Gerät komplett neu starten.

Im Cache befinden sich einige Dateien, die von Discord zwischengespeichert werden. Leert ihr den Cache, könnt ihr nicht viel kaputt machen. Lediglich einige Einstellungen können dadurch verloren gehen. Durch den Vorgang lassen sich kleinere Fehler beheben. Ist der Cache zu voll, läuft Discord möglicherweise nicht mehr flüssig, sondern ruckelt, laggt oder abstürzt. Normalerweise müsst ihr den Cache nicht weiter beachten. Es gibt also keine regulären Intervalle, in denen ihr die oben genannten Schritte durchführen solltet. Das Löschen eignet sich vor allem als Erste Hilfe, wenn Discord nicht mehr richtig funktioniert. Falls das Programm dauerhaft ruckelt oder andere Fehler auftauchen, liegt das Problem an anderer Stelle.

Im Cache werden unter anderem Bilder, GIFs und Videos zwischengespeichert, die ihr im Discord-Chat empfangt oder verschickt. Um schnell Speicherplatz freizugeben sowie um eure Daten zu schützen, könnt ihr den Cache ebenfalls bereinigen.

