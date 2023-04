Samsung hat eine neue Foto-App für das Galaxy S23 veröffentlicht. Kinderleicht und ohne große Fotografie-Kenntnisse soll sie das Maximum aus Schnappschüssen herausholen – mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Wer die neue Samsung-App herunterladen will, findet sie aber nicht im Google Play Store.

Samsungs neues Smartphone-Trio macht bei der Kamera keine Kompromisse. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und vor allem Galaxy S23 Ultra machen selbst den anspruchsvollsten Smartphone-Fotografen Freude. Trotzdem kann hin und wieder zusätzliche Hilfe nötig sein, um aus einer Wackel-Aufnahme ein scharfes Meisterwerk zu machen. Das weiß auch Samsung und hat dazu eine neue Foto-App veröffentlicht.

Galaxy Enhance-X: Samsung stellt neue Foto-App für das Galaxy S23 vor

Die hört auf den eigenwilligen Namen „Galaxy Enhance-X“ und ist ab sofort für die Smartphones der Galaxy-S23-Serie verfügbar (Quelle: SamMobile). Zweck der App: Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Bildbearbeitung so einfach wie möglich zu machen. Mit nur einem einzigen Fingerdruck sollen sich etwa Helligkeit, Schärfe, HDR oder Farben anpassen lassen. Auch Verwackelungen oder Schatten können Nutzer mit nur einem Tap auf den „Magic-Button“ entfernen.

Die Galaxy-Enhance-X-App ist ab sofort für das Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra verfügbar. In Zukunft sollen außerdem weitere Samsung-Smartphones wie die Geräte der S22-Reihe dazukommen. Der Download der 85 MB großen App ist aber nur im Galaxy Store möglich (im Galaxy Store ansehen), Samsungs eigenem App Store. Im Google Play Store ist die Samsung-App nicht zu finden.

Samsung Galaxy S24 soll mehr RAM und Datenspeicher erhalten

Samsung hat erst Anfang Februar die Galaxy-S23-Linie vorgestellt. Doch bereits jetzt arbeiten die Südkoreaner am Nachfolger. Der soll wieder auf Exynos-Prozessoren statt auf Qualcomm-Chips setzen. Das könnte am Ende dazu führen, dass Samsung Kosten spart und die freigewordenen finanziellen Ressourcen beim Galaxy S24 in mehr RAM und Datenspeicher steckt.

